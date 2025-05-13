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Самарец хотел защитить соседку и погиб от ножа её сожителя

13 мая 2025 21:33
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Во время распития спиртного между женщиной и ее сожителем произошла ссора.

Продолжается расследование уголовного дела в отношении ранее судимого мужчины, обвиняемого в покушении на убийство двух лиц.

По версии следствия, в ночь с 8 на 9 мая 2025 года обвиняемый совместно с сожительницей распивал спиртные напитки по месту жительства. В какой-то момент между ними произошла ссора, в ходе которой мужчина нанес 41-летней женщине два удара ножом в область туловища.

Услышав шум, на помощь женщине прибежали соседи, которые попытались остановить злоумышленника. Между обвиняемым и мужчиной, проживающим в соседней квартире, завязалась драка, в ходе которой злоумышленник нанес несколько ударов ножом своему оппоненту. Потерпевший от полученных повреждений скончался на месте преступления. Соседи вызвали бригаду скорой помощи, и потерпевшей своевременно была оказана медицинская помощь.

В отношении обвиняемого судом по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По уголовном делу проводятся  необходимые следственные действия. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками подразделения ГУ МВД РФ по Самарской области, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

 

Фото:  пресс-служба СУ СКР СО

Теги: Самара Уголовное дело

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