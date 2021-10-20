Самарчанка предстанет перед судом по обвинению в покушении на убийство своего супруга

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Следственным отделом по Промышленному району Самары завершено расследование уголовного дела в отношении местной жительницы 1992 года рождения, обвиняемой по статье "Покушение на убийство".

7 августа обвиняемая находилась вместе с мужем в своей квартире в одном из жилых домов по проспекту Кирова.

При распитии спиртных напитков между супругами возникла ссора.

"В ходе ссоры женщина нанесла мужу ранение колюще-режущим предметом в область расположения жизненно важных органов. Довести свой преступный умысел обвиняемая до конца не смогла по независящим от нее обстоятельствам, в связи с тем, что мужчина сымитировал свою смерть", - рассказали в пресс-службе СУ СК СО.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото: СУ СК СО