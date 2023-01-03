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Самарчанка оформила кредит по паспортным данным своей родственницы

3 января 2023 14:33
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Выплачивать кредит девушка не собиралась.

В отдел полиции по Куйбышевскому району Самары обратился руководитель кредитной компании и сообщил, что одна из клиенток не исполняет обязательства по кредитному договору и, возможно, при получении кредита, указала не свои паспортные данные. Причиненный ущерб заявитель оценил в 14,4 тысяч рублей.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Полицейские, изучив финансовые документы, установили личность заемщицы. В ходе опроса женщина 1952 года рождения пояснила, что кредитные займы не оформляла, в личном кабинете микрофинансовой компании не регистрировалась.

Полицейские установили владельца расчетного счета, куда зачислялись кредитные денежные средства. Им оказалась ранее не судимая продавец одного из ИП 1987 года рождения.

Задержанная пояснила, что в октябре текущего года, находясь в квартире своей тети, получив доступ к ее документам, она решила через интернет получить в микрофинансовой организации кредит, не собираясь его возвращать. Девушка внесла на сайт организации паспортные данные родственницы, воспользовавшись тем, что документального подтверждения не требовалось.

Признав свою вину, подозреваемая пообещала полностью возместить ущерб кредитному учреждению.

Санкции инкриминируемой злоумышленнице статьи предусматривают наказание в виде штрафа в размере до ста двадцати тысяч рублей, либо обязательных работ на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительных работ на срок до одного года, либо ограничения свободы на срок на срок до двух лет, либо принудительных работ на срок до двух лет, либо ареста на срок до четырех месяцев, либо лишение свободы на срок до двух лет, соообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:   пресс-служба ГУ МВД СО

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