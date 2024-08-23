Руководитель управления Минстроя СО обвиняется в получении взятки

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Первым отделом по расследованию особо важных дел СК Самарской области предъявлено обвинение руководителю управления предоставления государственных услуг в сфере градостроительства Министерства строительства Самарской области по статье "Получение взятки".

Уголовное дело было возбуждено по материалам, поступившим из УФСБ России по Самарской области.

По версии следствия, в период с 2023 года по 2024 год обвиняемая через посредников получила от представителя коммерческой организации денежные средства в качестве взятки на общую сумму в размере 100 тысяч рублей за выдачу разрешения на строительство производственных зданий в индустриальном парке Самарской области.

В настоящее время судом по ходатайству следователя обвиняемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками УФСБ России по Самарской области, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Фото: пресс-служба СУ СКР СО