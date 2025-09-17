Я нашел ошибку
Главные новости:
Возглавлявший самарское предприятие Алексей Соболев переходит на работу в Объединенную двигателестроительную корпорацию Госкорпорации Ростех.
На самарском предприятии ОДК-Кузнецов назначен новый руководитель
В праздничном богослужении и Крестном ходе приняли участие сотрудники 7 отряда федеральной противопожарной службы по Самарской области.
В Сызрани благодарственный молебен прошел в храме иконы Божией Матери «Неопалимая Купина»
Икона Божией Матери «Неопалимая Купина» считается покровительницей огнеборцев. 
Сотрудники ГУ МЧС СО посетили молебен в честь иконы Божией Матери «Неопалимая Купина»
Окончание строительства объекта по данным регионального министерства строительства запланировано до конца текущего года.
Руководитель СУ СКР СО провел личный прием по вопросу нарушения прав участников долевого строительства в Самаре
В следующем матче "Крылья Советов" на "Лукойл Арене" встречаются с московским "Спартаком".
В кубковом матче "Крылья Советов" уступили "Краснодару" - 1:2
Ее получил госслужащий. 
Казначейство РФ осуществило первую выплату зарплаты в цифровых рублях
Сегодня состязаются спортсмены 15-16 лет, а завтра пройдут смешанные эстафеты в обеих возрастных группах.
Артем Рамазанов и Александр Мараховский выиграли первенство России по современному пятиборью
Любителей парусного спорта приглашают на соревнования для новичков.
На Волге в Самаре пройдут соревнования для любителей парусного спорта 
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 82.84
-0.23
EUR 97.89
0.44
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре стартовал Международный кинофестиваль «Соль земли»
В «ЗИМ Галерее» покажут фильмы с участием Юрия Стоянова и Дениса Бокурадзе
Музей-галерея «Заварка» в Самаре запускает семейную мастерскую «Нити»
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Руководитель СУ СКР СО провел личный прием по вопросу нарушения прав участников долевого строительства в Самаре

17 сентября 2025 21:05
109
Окончание строительства объекта по данным регионального министерства строительства запланировано до конца текущего года.

Руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области генерал-майор юстиции Павел Олейник провел личный прием участников долевого строительства одного из объектов, расположенных на территории города Самара.

Заявители пояснили, что строительство объекта по улице Садовой в центре региональной столицы ведется с 2005 года, в настоящее время в эксплуатацию введена только одна секция. Кроме того, еще две секции находятся в высокой степени готовности. Вместе с тем у участников долевого строительства есть ряд вопросов по срокам сдачи остальных секций дома.

Представители Департамента строительства города Самары пояснили, что затяжной характер строительства обусловлен необходимостью укрепления конструкций строящихся секций. Вместе с тем, восстановление прав дольщиков осуществляется в соответствии с действующим законодательством путем предоставления жилых помещений в иных объектах, а также выплаты денежной компенсации.

Павел Михайлович отметил, что в настоящее время следователями второго отдела по расследованию особо важных дел следственного управления в рамках расследования уголовного дела по указанным фактам проводится работа по восстановлению прав заявителей. В настоящее время решен вопрос о расчете стоимости жилых помещений, оплачиваемых в порядке софинансирования долевого участия в строительстве секций, не введенных в эксплуатацию.

Вместе с тем, в целях оперативного решения вопросов руководителем следственного управления даны указания по проведению рабочего совещания с представителями министерства строительства Самарской области, департамента градостроительства города Самары, а также представителей инициативной группы заявителей. Окончание строительства объекта по данным регионального министерства строительства запланировано до конца текущего года, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

 

Фото:  пресс-служба СУ СКР СО

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Возглавлявший самарское предприятие Алексей Соболев переходит на работу в Объединенную двигателестроительную корпорацию Госкорпорации Ростех.
17 сентября 2025, 21:35
На самарском предприятии ОДК-Кузнецов назначен новый руководитель
Возглавлявший самарское предприятие Алексей Соболев переходит на работу в Объединенную двигателестроительную корпорацию Госкорпорации Ростех. Политика
29
Икона Божией Матери «Неопалимая Купина» считается покровительницей огнеборцев. 
17 сентября 2025, 21:14
Сотрудники ГУ МЧС СО посетили молебен в честь иконы Божией Матери «Неопалимая Купина»
Икона Божией Матери «Неопалимая Купина» считается покровительницей огнеборцев.  Общество
91
В следующем матче "Крылья Советов" на "Лукойл Арене" встречаются с московским "Спартаком".
17 сентября 2025, 20:41
В кубковом матче "Крылья Советов" уступили "Краснодару" - 1:2
В следующем матче "Крылья Советов" на "Лукойл Арене" встречаются с московским "Спартаком". Футбол в Самаре
106
В центре внимания
Гастрономический фестиваль «Самара со вкусом» откроется в областной столице в День туризма
17 сентября 2025  12:21
Гастрономический фестиваль «Самара со вкусом» откроется в областной столице в День туризма
289
Самара присоединится к всероссийскому дню бега «Кросс нации»
17 сентября 2025  12:06
Самара присоединится к всероссийскому дню бега «Кросс нации»
235
8 самарских производителей представляют свою продукцию на XXXIV Международной осенней выставке продуктов питания WorldFood Moscow 2025
17 сентября 2025  09:31
8 самарских производителей представляют свою продукцию на XXXIV Международной осенней выставке продуктов питания WorldFood Moscow 2025
514
В Самаре завершено благоустройство сквера «Восточный» на Зубчаниновском шоссе
16 сентября 2025  13:00
В Самаре завершено благоустройство сквера «Восточный» на Зубчаниновском шоссе
365
Самара перешла на одноуровневую систему управления
16 сентября 2025  12:26
Самара перешла на одноуровневую систему управления
465
Весь список