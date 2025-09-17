Руководитель СУ СКР СО провел личный прием по вопросу нарушения прав участников долевого строительства в Самаре

109

Руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области генерал-майор юстиции Павел Олейник провел личный прием участников долевого строительства одного из объектов, расположенных на территории города Самара.



Заявители пояснили, что строительство объекта по улице Садовой в центре региональной столицы ведется с 2005 года, в настоящее время в эксплуатацию введена только одна секция. Кроме того, еще две секции находятся в высокой степени готовности. Вместе с тем у участников долевого строительства есть ряд вопросов по срокам сдачи остальных секций дома.



Представители Департамента строительства города Самары пояснили, что затяжной характер строительства обусловлен необходимостью укрепления конструкций строящихся секций. Вместе с тем, восстановление прав дольщиков осуществляется в соответствии с действующим законодательством путем предоставления жилых помещений в иных объектах, а также выплаты денежной компенсации.



Павел Михайлович отметил, что в настоящее время следователями второго отдела по расследованию особо важных дел следственного управления в рамках расследования уголовного дела по указанным фактам проводится работа по восстановлению прав заявителей. В настоящее время решен вопрос о расчете стоимости жилых помещений, оплачиваемых в порядке софинансирования долевого участия в строительстве секций, не введенных в эксплуатацию.



Вместе с тем, в целях оперативного решения вопросов руководителем следственного управления даны указания по проведению рабочего совещания с представителями министерства строительства Самарской области, департамента градостроительства города Самары, а также представителей инициативной группы заявителей. Окончание строительства объекта по данным регионального министерства строительства запланировано до конца текущего года, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Фото: пресс-служба СУ СКР СО