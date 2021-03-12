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РФ восстановила контроль над активами крупнейшего в стране производителя соды

12 марта 2021 23:50
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На счета Росимущества поступили акции Башкирской содовой компании.

Российская Федерация восстановила контроль над активами крупнейшего в стране производителя соды — Башкирской содовой компании (БСК). Об этом сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Андрей Иванов, передает РБК.

«Акции БСК перечислены на лицевой счет Росимущества. Одновременно органами прокуратуры организовано на системной основе осуществление надзора за обеспечением законности в деятельности АО «Башкирская содовая компания» и соблюдением трудовых прав его работников», — сказал Иванов.

Арбитражный суд Башкирии 4 декабря удовлетворил иск Генпрокуратуры об изъятии акций «Башкирской содовой компании». «Согласно решению суда, в пользу Российской Федерации истребованы 95,72% обыкновенных именных акций АО «Башкирская содовая компания» из чужого незаконного владения АО «Региональный фонд», АО «Башкирская химия» и ООО Торговый дом «Башкирская химия», — сообщила тогда Генпрокуратура. Держателя реестра акционеров АО «Реестр» и номинального держателя акций ПАО «Банк Уралсиб» обязали списать ценные бумаги со счетов ответчиков и зачислить их на лицевой счет Росимущества.

1 марта Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в Челябинске оставил в силе это решение суда. На решение Арбитража Башкирии в январе поступило 14 апелляционных жалоб. Постановление суда от 11 декабря 2020 года обжаловали АО «Башкирская химия», АО «Башкирская содовая компания», ООО «Торговый дом «Башкирская химия», ООО «Башхимтранс», ООО «Санаторий-профилакторий «Ольховка» и девять физических лиц. Жалобы оставлены без удовлетворения, решение вступило в законную силу.
 

Фото: Вадим Брайдов / ТАСС / РБК

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