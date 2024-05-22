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Пятеро тольяттинцев предстанут перед судом за похищения людей, вымогательство и грабеж

22 мая 2024 22:14
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В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Следственным отделом по Автозаводскому району города Тольятти завершено расследование уголовного дела в отношении пяти обвиняемых. Они обвиняются в совершении нескольких преступлений: похищение человека, вымогательство, разбой, незаконное лишение свободы, угроза убийством, грабеж.

5 апреля 2023 года обвиняемые, действуя группой лиц по предварительному сговору, находясь на автостоянке на улице Дзержинского в Тольятти, подошли к ранее знакомому мужчине, силой поместили его в автомобиль и скрылись с места преступления.

Затем они потребовали от потерпевшего написать расписку под видом надуманного долга в 4 миллиона рублей, после чего освободили. Через некоторое время мужчина обратился в правоохранительные органы. 

Кроме того, обвиняемые в мае 2023 года похитили еще одного мужчину и потребовали от него 1 миллион 700 тысяч рублей.

Также в 2023 году ими был совершен еще ряд преступлений имущественного характера в отношении других граждан.

Противоправная деятельность обвиняемых была пресечена благодаря грамотно спланированным и проведенным оперативно – розыскным мероприятиям сотрудниками правоохранительных органов.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

 

Фото:   пресс-служба СУ СКР СО

 

Теги: Тольятти Уголовное дело

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