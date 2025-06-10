Пятеро бывших сотрудников полиции в Самаре признаны виновными в превышении должностных полномочий

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Установлено, что с декабря 2022 года по апрель 2023 года пятеро бывших сотрудников Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте, действуя группой лиц по предварительному сговору, похитили вещественные доказательства по уголовному делу, по которому они осуществляли оперативное сопровождение, в виде рыболовных сетей в количестве более 88 тысяч штук и более 10 тысяч многоходовых ловушек (раколовок), на общую сумму в 56 миллионов рублей.

Незаконная деятельность злоумышленников была приостановлена сотрудниками правоохранительных органов.



Приговором суда осужденным назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.



Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте. Все сотрудники уволены по результатам служебной проверки в органах транспортной полиции, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Фото: СУ СКР СО