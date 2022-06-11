Путин подписал закон, позволяющий торговым сетям РФ покупать или арендовать площади ушедших иностранных компаний

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Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который разрешает российским торговым сетям покупать или арендовать площади ушедших из России иностранных компаний. Документ опубликован в субботу на официальном портале правовой информации, сообщает ТАСС.

Документ регламентирует сделки по покупке и аренде торговых объектов, совершенные с 15 июня по 31 декабря 2022 года. При этом юридическое лицо (ушедшая из РФ иностранная компания) должно одновременно соответствовать следующим условиям: на дату совершения сделки оно является подконтрольным иностранному юрлицу, является хозяйствующим субъектом, который осуществляет розничную торговлю посредством организации торговой сети.

При этом такой хозяйствующий субъект должен прекратить свою работу на территории РФ, а основания для признания юрлица подконтрольным иностранному государству должны возникнуть в период до 15 июня. При соблюдении этих условий на российские торговые сети, которые решили приобрести или арендовать торговые объекты ушедших из России иностранных компаний, не распространяются ограничения на приобретение дополнительной площади торговых объектов.

Согласно действующему законодательству для хозяйствующих субъектов, которые осуществляют торговлю розничными продовольственными товарами, в настоящее время действуют ограничения по покупке и аренде в границах одного административно-территориального образования дополнительной площади торговых объектов по любым основаниям. В частности, доля торговой сети не должна превышать 25% объема всех реализованных продовольственных товаров в денежном выражении за предыдущий финансовый год в границах субъекта РФ, в том числе Москвы и Санкт-Петербурга, в границах муниципального района, городского округа.

Закон должен вступить в силу с 15 июня 2022 года.

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