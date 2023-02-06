Путин подписал закон о сборе геномной информации у всех подозреваемых

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Президент России Владимир Путин подписал закон об обязательном сборе геномной информации у всех подозреваемых, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Под геномной информацией понимаются биометрические персональные данные, включающие кодированные данные об определенных фрагментах ДНК.

Согласно тексту документа, пробы предполагается собирать у всех осужденных, подозреваемых, а также при административном аресте.

Законопроект внесен в Госдуму 3 ноября 2020 года. Думский комитет по безопасности в январе рекомендовал палате принять его во втором чтении. При этом были отклонены поправки депутата от КПРФ Алексея Куринного, который предлагал собирать материалы только у подозреваемых и обвиняемых в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, пишет РИА Новости.