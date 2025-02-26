Прошение актера Михаила Ефремова об УДО будет рассмотрено 24 марта

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Прошение актера Михаила Ефремова об условно-досрочном освобождении будет рассмотрено 24 марта в Алексеевском районном суде Белгородской области, следует из картотеки, пишут «Известия».

Авария с участием Ефремова произошла 8 июня 2020 года на Смоленской площади в Москве. Его внедорожник вылетел на полосу встречного движения и столкнулся с фургоном «Лада». Водитель фургона Сергей Захаров скончался. Актер во время аварии находился в состоянии алкогольного опьянения, в его организме также были обнаружены следы наркотических веществ. Он получил 7,5 лет колонии.

20 февраля сообщалось, что Ефремов отбыл половину срока и уже почти год имеет право подать заявление на УДО. Без УДО 61-летний Ефремов, испытывающий проблемы со здоровьем, не сможет выйти на свободу раньше 2027 года.

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