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Прокурор требует 14 лет колонии для депутата Госдумы Белоусова за взятку в 3,25 млрд рублей

8 июня 2022 16:04
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Вадим Белоусов с согласия Госдумы был лишен депутатской неприкосновенности и привлечен к уголовной ответственности.

Представитель гособвинения в среду потребовал приговорить к 14 годам колонии депутата Госдумы Вадима Белоусова за взятку в размере 3,25 млрд рублей, передает корреспондент ТАСС из Мосгорсуда, где рассматривается дело.

"Прошу суд признать виновным Белоусова по ч. 6 ст. 290 УК РФ "Получение взятки в особо крупном размере". Белоусову назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 500 млн рублей с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, выполнением организационно-распределительных, административно-хозяйственных функций на государственной службе сроком на 15 лет. В соответствии со ст. 48 УК РФ лишить Белоусова государственной награды - медали "За заслуги перед Отечеством II степени", - сказал гособвинитель.

Кроме этого, прокурор требует приговорить сообщницу депутата Маргариту Бутакову с учетом возраста - 80 лет, наличия хронических заболеваний к четырем годам колонии с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 500 млн рублей.

По версии обвинения, с мая 2010 по январь 2014 год Белоусов, являясь действующим должностным лицом, а также бывший главный бухгалтер ОАО "Первый хлебокомбинат" Челябинска Маргарита Бутакова с экс-губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем и другими соучастниками в Москве и Челябинске получили от представителей дорожно-строительного холдинга взятку за общее покровительство в сфере распределения госзаказов на содержание, ремонт и строительство автодорог на общую сумму 3 млрд 253 млн 147 тыс. рублей на взаимовыгодных условиях. Фигурантам вменяется совершение преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ "Получение взятки в особо крупном размере".

Как следует из обвинительного заключения, фигуранты вступили в преступный сговор, согласно которому 20% от всех денежных средств, проступающих на подконтрольные счета организаций бизнесменов, были переданы депутату и экс-губернатору через доверенных лиц. В целях конспирации фигуранты привлекли бухгалтера Маргариту Бутакову - тещу Белоусова. Сам депутат вину в инкриминируемом преступлении не признает.

Белоусов с согласия Госдумы был лишен депутатской неприкосновенности и привлечен к уголовной ответственности. Юревич скрылся и был объявлен в международный розыск.

 

Фото:   Анна Исакова/пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС

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