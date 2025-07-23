Предъявлено обвинение еще семи жителям Самарской области в совершении преступлений в составе банды «сиротинские»

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Следователем третьего отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета России по Самарской области предъявлено обвинение еще семи участникам банды, руководимой Сиротенко И.В,сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

По версии следствия, фигуранты в разное время вошли в состав незаконного вооруженного формирования, действовавшего с середины девяностых годов до настоящего времени на территории Самарской области, и находились под руководством ее лидера Сиротенко И.В. Некоторые из них неоднократно привлекались к уголовной ответственности и были осуждены за совместное соучастие в преступлениях. В 2004 году обвиняемые, действуя в составе банды, совершили убийство лидера другого противоборствующего вооруженного преступного формирования и покушение на убийство его охранника, а в 2010 году - покушение на убийство известного журналиста и ведущего Самарской области.

Все семеро участников банды были задержаны следователями регионального управления СК совместно с сотрудниками Главного управления криминалистики СК России, оперативниками ГУУР МВД России, сотрудниками центрального аппарата и регионального подразделения ФСБ России при силовой поддержке бойцов Росгвардии в городах Тольятти и Самаре.

В отношении обвиняемых по ходатайству следователя судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По местам их жительства и пребывания проведены обыски, изъято оружие, специальные и технические средства, цифровые устройства, документы и иные предметы, имеющие доказательственное значение для дела.

В связи с выявлением новых преступлений, совершенных в интересах банды, обвинение по ним в ближайшее время будет заочно предъявлено находящимся в международном розыске Сиротенко И.В. и Шинкаренко И.Н.

Следователями управления совместно с сотрудниками ГУК СК России и ФСБ России устанавливаются и проверяются факты покровительства участникам банды со стороны действующих и бывших сотрудников правоохранительных структур и органов власти, выявляются факты их совместной преступной деятельности в целях хищения бюджетных средств на территории региона и совершения иных экономических преступлений.

Расследование уголовных дел находится на контроле у руководителей силовых ведомств региона и центральных аппаратов СК, ФСБ и МВД России.

Фото: СУ СКР СО