Полицейские Сызрани задержали злоумышленника, который объявлен в федеральный розыск

На маршруте патрулирования по улице Маршала Жукова в Сызрани сотрудники ППС обратили внимание на прохожего, который грубо нарушал общественный порядок.

Патрульные задержали мужчину, сопроводили на медицинское освидетельствование и доставили в территориальный орган внутренних дел для дальнейшего разбирательства. Полицейские проверили мужчину по учетам и выяснили, что ранее судимый за кражи, преступления в сфере незаконного оборота наркотиков и нанесение тяжких телесных повреждений 39-летний житель Казани объявлен в федеральный розыск, как подозреваемый в совершении кражи, скрывшийся от органов предварительного следствия.

В отношении задержанного сотрудниками патрульно-постовой службы полиции за появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения собран административный материал и направлен в суд для принятия решения.

Сызранским городским судом фигуранту назначено наказания в виде административного ареста сроком на 12 суток.

После отбытия наказания правонарушитель будет передан инициаторам розыска, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

