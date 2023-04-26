Поймали вандала, повредившего памятник первому вазовскому автомобилю в Тольятти

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Повреждение памятника первому вазовскому автомобилю вызвало волну возмущения жителей.

12 апреля текущего года в дежурную часть УМВД Тольятти поступила информация от руководства парка в честь «50-летия АвтоВАЗа», расположенного в Автозаводском районе, о повреждении стеклянного ограждения первого автомобиля ВАЗ 2101 «Жигули», выпущенного Волжским автозаводом и установленного в парке.

Ущерб городскому хозяйству причинен на 600 000 рублей.

Сотрудники полиции осмотрели место происшествия, обнаружили и изъяли следы обуви, электрический самокат одной из фирм-прокатчиков, микрочастицы разбитого стекла ограждения, видеозаписи с камер наблюдения, находящиеся в непосредственной близости, установили и опросили возможных очевидцев и разместили полученные видеозаписи, на которых изображены подозреваемые молодые люди, в средствах массовой информации и сети Интернет для их установления.

Изучая видеозаписи, полицейские обратили внимание, что мужчина, причастный к повреждению ограждения монумента, незадолго до этого взял в аренду электросамокат в ближайшем к парку прокате. Установив личность и местонахождение жителя Тольятти – мужчины 2001 года рождения - его задержали по месту жительства и доставили в ближайший отдел полиции. В ходе опроса он признал свою вину в содеянном и пояснил, что противоправные действия совершил рано утром. Катаясь в парке на электросамокате, он решил проверить прочность стеклянного купола и с этой целью нанес несколько ударов острым концом ключа по стеклу, от чего то треснуло и в последствии осыпалось.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 214 УК РФ «Вандализм».

Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: ГУ МВД СО