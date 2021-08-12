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Поддельные iPhone и аксессуары для них задержаны самарскими таможенниками

12 августа 2021 14:33
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Самарские таможенники предотвратили порядка 6 млн рублей ущерба компании «Эппл Инк.». 

Самарские таможенники предотвратили порядка 6 млн рублей ущерба компании «Эппл Инк.». 

Грузовое транспортное средство было задержано мобильной группой Самарской таможни на трассе А300 в районе села Большая Глушица. Согласно документам товар направлялся в Москву. 

В ходе таможенного досмотра таможенниками было выявлено 168 смартфонов iPhone, а также кабели, адаптеры питания, наушники Earpods и коробки для телефонов. На всех товарах был проставлен известный товарный знак в виде яблока и надписью iPhone.

В соответствии с таможенным законодательством государств-членов ЕАЭС, таможенные органы принимают меры по защите прав на объекты интеллектуальной собственности, включенные в единый реестр объектов интеллектуальной собственности.

Согласно заявлению представителя правообладателя, задержанные товары являются контрафактными. Единственным лицом, уполномоченным ввозить на территорию Российской Федерации товары, маркированные указанными товарными знаками, является ООО «Эппл Рус».

Материалы переданы в МВД России для возбуждения уголовного дела по ч.1 ст.180 УК РФ (незаконное использование чужого товарного знака, причинившего крупный ущерб).

 

Фото:   пресс-служба Самарской таможни

 

 

 

Теги: поддельные iPhone Самарская таможня хадержаны

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