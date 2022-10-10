Перед судом предстанут двое жителей Самарской области, обвиняемые в бандитизме

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Сотрудниками третьего отдела по расследованию особо важных дел Самарской области завершено расследование уголовных дел в отношении двоих участников устойчивой вооруженной группы.

"По версии следствия, в период с января по июнь 2021 года обвиняемые являлись активными участниками устойчивой вооруженной группы, совершавшей грабежи, разбой и вымогательства денежных средств у лиц, имеющих отношение к незаконному обороту наркотических средств на территории городов Чапаевск и Самара. В целях совершения задуманного участниками банды использовались несколько транспортных средств, приобреталось огнестрельное оружие, кроме того для конспирации и постоянной связи между собой преступники использовали мобильные телефоны", - сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Всего за период существования банды ее участниками было совершено не менее одного похищения, одного грабежа, одного разбойного нападения, семи вымогательств, в результате совершения которых вышеуказанные лица завладели денежными средствами и имуществом потерпевших на общую сумму не менее 291 тысячи рублей. Преступная деятельность указанных лиц была пресечена в июне 2021 года сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области. Огнестрельное оружие, находившееся в распоряжении членов банды, было обнаружено и изъято, деятельность банды фактически пресечена.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовные дела в отношении двоих участников направлены в суд для рассмотрения по существу. Кроме того, сотрудниками третьего отдела по расследованию особо важных дел продолжается расследование уголовного дела в отношении организатора преступного сообщества.

Фото: СУ СКР СО