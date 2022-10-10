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Перед судом предстанут двое жителей Самарской области, обвиняемые в бандитизме

10 октября 2022 16:49
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Всего за период существования банды ее участниками было совершено не менее одного похищения, одного грабежа, одного разбойного нападения, семи вымогательств.

Сотрудниками третьего отдела по расследованию особо важных дел Самарской области завершено расследование уголовных дел в отношении двоих участников устойчивой вооруженной группы. 

"По версии следствия, в период с января по июнь 2021 года обвиняемые являлись активными участниками устойчивой вооруженной группы, совершавшей грабежи, разбой и вымогательства денежных средств у лиц, имеющих отношение к незаконному обороту наркотических средств на территории городов Чапаевск и Самара. В целях совершения задуманного участниками банды использовались несколько транспортных средств, приобреталось огнестрельное оружие, кроме того для конспирации и постоянной связи между собой преступники использовали мобильные телефоны", - сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Всего за период существования банды ее участниками было совершено не менее одного похищения, одного грабежа, одного разбойного нападения, семи вымогательств, в результате совершения которых вышеуказанные лица завладели денежными средствами и имуществом потерпевших на общую сумму не менее 291 тысячи рублей. Преступная деятельность указанных лиц была пресечена в июне 2021 года сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области. Огнестрельное оружие, находившееся в распоряжении членов банды, было обнаружено и изъято, деятельность банды фактически пресечена. 

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовные дела в отношении двоих участников направлены в суд для рассмотрения по существу. Кроме того, сотрудниками третьего отдела по расследованию особо важных дел продолжается расследование уголовного дела в отношении организатора преступного сообщества.

 

Фото:   СУ СКР СО

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