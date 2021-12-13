Осужден виновник ДТП под Самарой, в котором погибли 12 человек

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Суд приговорил к четырем годам восьми месяцам колонии-поселения водителя грузовика, ставшего виновником ДТП в Самарской области, где в январе 2021 года погибли 12 человек. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе СК.

"Абдувахит Ахметов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц"). Приговором суда Ахметову назначено наказание в виде четырех лет и восьми месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселения", - отметили в СК.

29 января 2021 года Ахметов перевозил груз на автомобиле DAF FT XF 105. "На 872-м км трассы на территории Сызранского района Самарской области он допустил выезд управляемого автопоезда на полосу встречного движения, где столкнулся с рейсовым автобусом", - сообщили в СК. В результате водитель автобуса и 11 пассажиров погибли. Еще 11 пострадали.

В прокуратуре Самарской области уточнили ТАСС, что водитель грузового автомобиля не обеспечил исправное техническое состояние полуприцепа. "В нарушение установленных требований на средней оси полуприцепа были установлены шины различных моделей и рисунков протектора, что стало одним из факторов, повлиявших на совершение дорожно-транспортного происшествия", - рассказали в ведомстве.

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