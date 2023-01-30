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Объявлены в розыск: в Самаре в отношении подозреваемых в убийстве заочно избрана мера пресечения в виде ареста

30 января 2023 16:29
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Следствием проводятся все необходимые процессуальные действия, направленные на задержание организаторов и исполнителей преступления.

Третьим отделом по расследованию особо важных дел Самарской области продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по статьям "Убийство, совершенное группой лиц, общеопасным способом" и "Покушение на убийство двух лиц, совершенное группой лиц, общеопасным способом". 

Установлено, что 18 ноября 2022 года, ночью, в результате поджога помещения, расположенного по улице Авроры, в котором находился магазин ритуальных услуг, было обнаружено тело 31-летней женщины без признаков жизни и 61-летний мужчина с многочисленными термическими повреждениями тела. Через некоторое время потерпевший скончался в медицинском учреждении.

Как сообщалось ранее, удалось установить подозреваемых в совершении преступления. В настоящее время у следствия есть основания полагать, что к совершению преступления причастны – Енгибарян Аршак Араевич 01.09.1991 года рождения и Цицеров Георгий Сергеевич 02.07.1969 года рождения.

Указанные граждане объявлены в розыск.

В настоящее время судом по ходатайству следователя в отношении подозреваемых избрана заочно мера пресечения в виде ареста.

Следствием проводятся все необходимые процессуальные действия, направленные на задержание организаторов и исполнителей преступления.

Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле у руководителя следственного управления СКР по Самарской области. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

 

Фото:   пресс-служба СУ СКР СО

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