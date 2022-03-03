Обвинительный приговор бывшим руководителям "Тольяттиазота" подтвердил Кассационный суд

76

По сообщению агентства РАПСИ, Шестой кассационный суд общей юрисдикции в Самаре оставил без изменений обвинительный приговор заочно осужденным за мошенничество и находящимся в розыске владельцев ПАО «Тольяттиазот» Владимира и Сергея Махлаев, а также их зарубежных сообщников и доверенных лиц.

Также оставлено в силе апелляционное определение Самарского областного суда по этому делу и подтверждено решение Комсомольского районного суда Тольятти о возмещении ущерба по гражданскому иску ОХК «Уралхим» (являлся миноритарным акционером ТоАЗа) в размере 87 миллиарда рублей.

Кассационный суд отклонил жалобы осужденных, их защитников, а также представителей других гражданских ответчиков, среди которых – 14 офшоров различных юрисдикций.

Комсомольский районный суд Тольятти 5 июля 2019 года приговорил Махлаев, а также Андреаса Циви к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, их швейцарского партнера Беата Рупрехта и экс-гендиректора завода Евгения Королева — к восьми с половиной годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и денежному штрафу. Они были признаны виновными по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере).

Суд также удовлетворил гражданские иски, предъявленные «Уралхимом», признанным одним из потерпевших по делу, к группе из 20 физических и юридических лиц на сумму 10,3 миллиарда рублей в качестве компенсации ущерба самой компании как акционера завода и 77,3 миллиарда рублей компенсации ущерба самому ТоАЗу, который также был признан потерпевшим.

В ходе следствия было установлено, что в 2007 году Владимир Махлай вместе с сыном Сергеем, тогда занимавшим пост вице-президента компании, создали организованную преступную группу для систематического хищения продукции предприятия (аммиак и карбамид) с использованием служебного положения. Для этого в Тольяттихимбанке, на 100% принадлежащим Сергею Махлаю, были открыты расчетные и валютные счета ОАО «Тольяттиазот», на которые поступала выручка от продажи продукции швейцарской офшорной компании Nitrochem Distribution AG, возглавляемой Беатом Рупрехтом и принадлежащей Ameropa AG Андреаса Циви. Nitrochem Distribution AG выкупал экспортную продукцию ТоАЗа по существенно заниженной цене, а перепродавал по рыночным ценам. Получаемая разница выводилась из-под налогообложения и незаконно присваивалась членами преступной группы. Таким образом Владимир и Сергей Махлаи, Циви и Рупрехт похитили более 87 миллиардов рублей, принадлежащих ТоАЗу и его акционерам. В ходе судебного процесса был полностью доказаны факты аффилированности между ТоАЗом, Nitrochem Distribution AG и Ameropa AG.

Заметим, что уголовное дело было возбуждено в конце 2012 года и в виду чрезвычайной общественной важности расследование было взято на контроль лично председателем СК РФ Александром Бастрыкиным, а обвинительное заключение утвердил замгенпрокурора РФ Виктор Гринь.

Банкротство и арест имущества Махлая

В июле 2021 года «Уралхим», который назначен судом взыскателем долга в пользу «Тольяттиазота», подал иск о банкротстве Сергея Махлая.

Заявитель основал свои требования на положениях ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», в частности, указав, что должник не исполняет денежные обязательства, имеет непогашенную судимость за совершение умышленного преступления в сфере экономики, и не имеет оснований для реструктуризации долга.

Арбитражный суд Самарской области в августе 2021 года признал Сергея Махлая банкротом и арестовал все принадлежащее ему имущество, которое подлежало продаже для погашения долга.

Назначенный судом финансовый управляющий имуществом Махлая Олег Егерев в феврале 2022 года провел торги, на которые были выставлены два лота по 38 и 32 процента акций ТоАЗа, номинальными держателями которых были офшоры, принадлежащие Махлаю.

В настоящее время за счет продажи этого имущества «Тольяттиазоту» уже возвращено 50 миллиардов рублей ущерба, средства находятся на расчетном счете предприятия.

Как отметил в комментарии Председатель совета директоров ПАО «Тольяттиазот» Дмитрий Татьянин, «мы удовлетворены решением суда, считаем его законным и обоснованным. Суд в очередной раз подтвердил обоснованность приговора в отношении бывших руководителей и бенефициаров «Тольяттиазота», вынесенного Комсомольским районным судом в 2019 году, а также оставил в силе решение по гражданскому иску «Уралхима», который выступает взыскателем ущерба как в свою пользу, так и в пользу ПАО «Тольяттиазот». Денежные средства в сумме 50 миллиарда рублей, полученные в феврале по итогам торгов акциями ПАО «Тольяттиазот», уже поступили на расчетный счет предприятия».

Фото: www.apn.ru