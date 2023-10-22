Общественники проверили работу районных отделов полиции в Самаре

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В рамках акции «Гражданский мониторинг» с целью общественного контроля за деятельностью полиции председатель Общественного совета при Управлении МВД России по г. Самаре Юрий Силантьев и представитель совета Лариса Агаджанян проверили работу отдела полиции по Красноглинскому району.

Общественники осмотрели служебные автомобили, убедились в наличие соответствующей символики и номеров телефонов доверия.

Представители общественности отметили, что рядом со зданием полиции имеются места для парковки маломобильной группы граждан. Также на входе оборудован пандус, имеется кнопка вызова дежурного.

Общественники осмотрели стенды с актуальной информацией для граждан, отметив, что все справочные материалы размещены в нужном количестве, легко читаемы и доступны для посетителей. Представители общественности убедились, что в здании имеются места для ожидания гражданами приема, созданы необходимые условия для заполнения требуемых документов.

Общественники также проверили работу дежурной части и отделения по вопросам миграции, где отметили оснащенность помещения необходимой оргтехникой и подчеркнули опрятный внешний вид, вежливость и компетентность сотрудников их доброжелательное отношение.

Общественники дали положительную оценку подразделению, особо отметив вклад начальника отдела Александра Лукъянчикова в слаженную работу сотрудников и подчеркнув, что в районе налажено взаимодействие между подразделениями и администрацией, у населения сформировано понимание важности работы полиции.

Работу отдела полиции по Промышленному району проверили общественники Сергей Гордиенко и Сергей Капункин. Проверяющие побывали в дежурной части, посетили отдел по вопросам миграции и познакомились с работой участковых уполномоченных полиции. В начале встречи общественники обсудили с начальником отдела полковником полиции Илдаром Чагаевым вопросы комплектования кадров полиции и условия прохождения ими службы в органах внутренних дел, обсудили социальные проекты, направленные на взаимодействие между полицией и населением. В ходе мониторинга общественники проверили организацию работы отдела по вопросам миграции, обратив особое внимание на наличие необходимой правовой документации, информационных стендов, на которых отражены актуальные сведения о порядке предоставления государственных услуг, номеров телефонов, образцы заявлений, оценили уровень оснащенности оргтехникой и отметили наличие на входе кнопки вызова дежурного для помощи маломобильной группе граждан. По результатам проверки комиссия положительно оценила работу Отдела.

Фото: ГУ МВД по Самарской области