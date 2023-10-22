Я нашел ошибку
Главные новости:
В заключительный день на Международном форуме было проведено более десяти мероприятий деловой программы, а также весь день работала выставка.
«Россия - спортивная держава»: Лидия Рогожинская выступила спикером круглого стола на международном форуме
Автомобилисты попросили Минпромторг и ФАС ограничить комиссии дилеров
Автомобилисты попросили Минпромторг и ФАС ограничить комиссии дилеров
Мобильнoе приложение МЧС России – ваш личный помощник при ЧС
Мобильнoе приложение МЧС России – ваш личный помощник при ЧС
Тольяттинец украл в подъезде велосипед и сдал в ломбард
Тольяттинец украл в подъезде велосипед и сдал в ломбард
Вниманию горожан! Ремонтно-профилактические работы «РКС-Самара» на неделю
Вниманию горожан! Ремонтно-профилактические работы «РКС-Самара» на неделю
Сотрудник банка из Тольятти спас 500 тысяч рублей местной жительницы
Сотрудник банка из Тольятти спас 500 тысяч рублей местной жительницы
В Чапаевске иномарка врезалась в столб и перевернулась
В Чапаевске иномарка врезалась в столб и перевернулась
Самара на два дня стала столицей регби России
Самара на два дня стала столицей регби России
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 95.91
-1.4
EUR 101.43
-1.2
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарцев приглашают поговорить об архитектуре города и позавтракать
Самарский театр "Город" приглашает на премьеру спектакля «Где ты, Ланцелот?»
В Самаре открывается юбилейная выставка Булгакова В. В. «В краю берез и тополей»
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Общественники проверили работу районных отделов полиции в Самаре

22 октября 2023 14:39
81
Общественники проверили работу районных отделов полиции в Самаре

В рамках акции «Гражданский мониторинг» с целью общественного контроля за деятельностью полиции председатель Общественного совета при Управлении МВД России по г. Самаре Юрий Силантьев и представитель совета Лариса Агаджанян проверили работу отдела полиции по Красноглинскому району.

Общественники осмотрели служебные автомобили, убедились в наличие соответствующей символики и номеров телефонов доверия.

Представители общественности отметили, что рядом со зданием полиции имеются места для парковки маломобильной группы граждан. Также на входе оборудован пандус, имеется кнопка вызова дежурного.

Общественники осмотрели стенды с актуальной информацией для граждан, отметив, что все справочные материалы размещены в нужном количестве, легко читаемы и доступны для посетителей. Представители общественности убедились, что в здании имеются места для ожидания гражданами приема, созданы необходимые условия для заполнения требуемых документов.

Общественники также проверили работу дежурной части и отделения по вопросам миграции, где отметили оснащенность помещения необходимой оргтехникой и подчеркнули опрятный внешний вид, вежливость и компетентность сотрудников их доброжелательное отношение.

Общественники дали положительную оценку подразделению, особо отметив вклад начальника отдела Александра Лукъянчикова в слаженную работу сотрудников и подчеркнув, что в районе налажено взаимодействие между подразделениями и администрацией, у населения сформировано понимание важности работы полиции.

Работу отдела полиции по Промышленному району проверили общественники Сергей Гордиенко и Сергей Капункин. Проверяющие побывали в дежурной части, посетили отдел по вопросам миграции и познакомились с работой участковых уполномоченных полиции. В начале встречи общественники обсудили с начальником отдела полковником полиции Илдаром Чагаевым вопросы комплектования кадров полиции и условия прохождения ими службы в органах внутренних дел, обсудили социальные проекты, направленные на взаимодействие между полицией и населением. В ходе мониторинга общественники проверили организацию работы отдела по вопросам миграции, обратив особое внимание на наличие необходимой правовой документации, информационных стендов, на которых отражены актуальные сведения о порядке предоставления государственных услуг, номеров телефонов, образцы заявлений, оценили уровень оснащенности оргтехникой и отметили наличие на входе кнопки вызова дежурного для помощи маломобильной группе граждан. По результатам проверки комиссия положительно оценила работу Отдела.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Задержаны участники массовой драки в парке Победы в Самаре
20 октября 2023  13:00
Задержаны участники массовой драки в парке Победы в Самаре
592
Осенний фестиваль ГТО пройдет в Самаре
20 октября 2023  12:40
Осенний фестиваль ГТО пройдет в Самаре
453
В Самаре пройдет 10-й юбилейный фестиваль “Друг человека”
20 октября 2023  10:27
В Самаре пройдет 10-й юбилейный фестиваль “Друг человека”
474
Дмитрий Азаров в Пекине продолжает работу на форуме «Один пояс - один путь»
17 октября 2023  12:14
Дмитрий Азаров в Пекине продолжает работу на форуме «Один пояс - один путь»
602
Команда «Перспективочка» из Самары - чемпион телевизионного шоу «КВН. Дети» 2023
17 октября 2023  11:51
Команда «Перспективочка» из Самары - чемпион телевизионного шоу «КВН. Дети» 2023
679
Весь список