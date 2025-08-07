Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самарской области физкультурно-спортивные мероприятия будут проходить на территории всех муниципальных образований.
9 августа в губернии, состоятся мероприятия, посвященные Дню физкультурника
Самарцев приглашают прогуляться по Москве в VR-очках и попробовать ледяной чай.
В Самаре откроется мобильный туристско-информационный центр Москвы с бесплатными активностями
В целях повышения безопасности дорожного движения региональное министерство транспорта Самарской области реализует комплекс мероприятий на аварийно-опасных участках автодорог.
В губернии выполнено 69 % мероприятий по устранению мест концентрации ДТП
Участников приглашают обсудить ключевые направления модернизации дорожной инфраструктуры региона, перспективы её дальнейшего совершенствования и повышение уровня комфорта для жителей и гостей области.
8 августа состоится стратегическая сессия «Перспективы развития дорожной деятельности Самарской области до 2036 года»
В Самаре ночью +17, +19°С, днем +26, +28°С.
8 августа в регионе местами кратковременный дождь, гроза, до +29°С
На сегодняшний день подрядные организации выполнили около 70% работ.
Иван Носков в рамках рабочего выезда проверил ход дорожной кампании
В ходе финала будут проходить спортивные и интеллектуальные соревнования, включая историческую викторину, легкоатлетическую эстафету, командные спортивные соревнования (волейбол, мини-футбол и др.) и семейную эстафету.
Молодые специалисты предприятий Самарской области участвуют в финале окружного проекта «МолоТ»
Мероприятия
В самарской «ЗИМ Галерее» пройдет заключительная экскурсия по выставке «Фактура памяти»
Самарцам расскажут о творчестве художника Марселя Дюшана
В Самаре отметят 95-летие Воздушно-десантных войск России
Начальник отдела архитектуры и градостроительства Отрадного подозревается в получении взятки

7 августа 2025 17:10
108
В настоящее время следствием проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Руководителем СУ СКР СО возбуждено уголовное дело в отношении начальника отдела архитектуры и градостроительства – главного архитектора Отрадного, подозреваемого в получении взятки за незаконные действия.

Уголовное дело возбуждено по материалам, поступившим из УФСБ России по Самарской области.

По версии следствия, осенью 2024 года подозреваемый получил от представителя некоммерческой строительной организации взятку в виде оказания услуг по благоустройству территории, прилегающей к жилому дому его родственницы, за незаконную выдачу разрешения на ввод в эксплуатацию домов блокированной застройки в городе Отрадном.

В настоящее время следствием проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Расследование уголовного дела в отношении взяткодателя в настоящее время продолжается, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

 

Фото:  пресс-служба СУ СКР СО

 

Фото:   СУ СКР СО

Задержанный признал свою вину и пояснил полицейским, что украденное продал случайным прохожим.
07 августа 2025, 15:11
В Жигулёвске задержали мужчину, подозреваемого в серии краж из сетевых магазинов
Задержанный признал свою вину и пояснил полицейским, что украденное продал случайным прохожим. Закон
145
Злоумышленница признала вину в совершении противоправного деяния и пояснила, что за свои услуги получила денежное вознаграждение в размере двух тысяч рублей.
07 августа 2025, 14:46
Ранее судимая за аналогичное преступление  тольяттинка вновь незаконно поставила на миграционный учет 5 иностранцев
Злоумышленница признала вину в совершении противоправного деяния и пояснила, что за свои услуги получила денежное вознаграждение в размере двух тысяч рублей. Закон
191
Выявлены признаки подделки документов, свидетельствующих об установлении гражданину инвалидности.
06 августа 2025, 19:22
Возбуждено уголовное дело в отношении самарца, подозреваемого в мошенничестве
Выявлены признаки подделки документов, свидетельствующих об установлении гражданину инвалидности. Закон
603
9 августа в Самаре отметят День физкультурника
7 августа 2025  13:07
9 августа в Самаре отметят День физкультурника
199
Авито и «Том Сойер Фест» помогут восстановить самарский «Дом с часами»
7 августа 2025  12:56
Авито и «Том Сойер Фест» помогут восстановить самарский «Дом с часами»
168
Малый и средний бизнес Самарской области привлёк 800 миллионов рублей на инвестпроекты
7 августа 2025  10:08
Малый и средний бизнес Самарской области привлёк 800 миллионов рублей на инвестпроекты
252
Основной доклад по вопросу представила врио министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Алена Денисенко.
6 августа 2025  21:28
Ремонт дорог в Самарской области обсудили на оперативном совещании губернатора
371
Один из основных вопросов повестки - выполнение мероприятий в целях безопасного прохождения пожароопасного сезона, готовность районов области к ликвидации возможных возгораний.
6 августа 2025  17:53
Губернатор Федорищев потребовал усилить пожарную безопасность в муниципалитетах
451
