Начальник отдела архитектуры и градостроительства Отрадного подозревается в получении взятки

Руководителем СУ СКР СО возбуждено уголовное дело в отношении начальника отдела архитектуры и градостроительства – главного архитектора Отрадного, подозреваемого в получении взятки за незаконные действия.

Уголовное дело возбуждено по материалам, поступившим из УФСБ России по Самарской области.

По версии следствия, осенью 2024 года подозреваемый получил от представителя некоммерческой строительной организации взятку в виде оказания услуг по благоустройству территории, прилегающей к жилому дому его родственницы, за незаконную выдачу разрешения на ввод в эксплуатацию домов блокированной застройки в городе Отрадном.

В настоящее время следствием проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Расследование уголовного дела в отношении взяткодателя в настоящее время продолжается, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Фото: пресс-служба СУ СКР СО

