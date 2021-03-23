На 15 лет отправится в колонию самарец, который кинул гранату в жену и полицейских

40

Вынесен приговор Алексею Балакиреву, который признан виновным по статьям "Покушение на убийство", "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов" и "Незаконное хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств".

Установлено, что 27 июля 2020 года Балакирев, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел в квартиру к своей супруге, где у них произошла ссора. Услышав шум, соседи вызвали сотрудников полиции. В тот момент, когда сотрудники стали заходить в квартиру, мужчина бросил в них гранату, которая взорвалась. Один из сотрудников полиции закрыл собой женщину. В результате срабатывания взрывного устройства, потерпевшая и сотрудники полиции получили телесные повреждения различной степени тяжести. Однако, это не помешало этим же сотрудникам правоохранительных органов обезвредить Балкирева, который уже держал в руках вторую гранату.

На место происшествия была незамедлительно вызвана группа разминирования ОМОН. Осмотрев предмет, который собирался бросить подозреваемый, взрывотехники пришли к выводу, что это готовая к применению боевая граната Ф-1. Сотрудники Росгвардии обезвредили ее.

Приговором Самарского областного суда Балакиреву назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет, со штрафом в доход государства в размере 50 тысяч рублей. Отбывать наказание Балакирев будет в исправительной колонии строгого режима, передает пресс-служба СУ СК РФ СО.

Фото: pixabay