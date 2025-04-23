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Мракобесы и шарлатаны, тарологи и нумерологи, ведьмы и маги - ВСЁ

23 апреля 2025 15:46
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Мракобесы и шарлатаны, тарологи и нумерологи, ведьмы и маги - ВСЁ

Законопроект о запрете рекламы эзотерических услуг внесут в Госдуму 23 апреля.

В новой редакции закрепили понятие «цифропсихолог».

Законопроект, который запрещает рекламу духовных практик, эзотерических и энергетических услуг, внесут в Госдуму 23 апреля, сообщил «Ведомостям» источник, близкий к нижней палате. Текст инициативы есть у «Ведомостей», его подлинность подтвердила председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина (КПРФ). В новой редакции законопроекта уточняется, что под ограничения попадут юридические и физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.

Среди авторов, кроме Останиной, зампред комитета по информационной политике Андрей Свинцов (ЛДПР) и зампред комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Алексей Корниенко (КПРФ). Изменения вносятся в законы о рекламе и об информации и информационных технологиях.

Запрет на рекламу услуг коснется астрологов, ведьм, духовных наставников, магов, нумерологов, рунологов, тарологов, хиромантов и др., а также их комбинаций, следует из текста законопроекта. Под эзотерическими подразумеваются услуги, связанные с проведением духовных, ритуальных и обрядовых практик, которые не относятся к деятельности религиозных организаций, законно действующих на территории России. В пояснительной записке также отмечается, что законопроект не распространяется на традиционные конфессии. Президент России Владимир Путин называл традиционными религиями страны христианство, ислам, иудаизм и буддизм.

В «законе против шарлатанов и мракобесов» появилась новая категория лиц, подпадающих под ограничения, – цифропсихологи. Они работают на стыке двух сфер (психологии и нумерологии) и занимаются нейролингвистическим программированием, пояснила «Ведомостям» Останина. В целом интерес россиян к таким услугам говорит о стрессовом состоянии общества, в том числе о тревожности из-за проведения спецоперации, заявила она. В России, по мнению парламентария, дефицит квалифицированных психологов, их работа не налажена. Поэтому люди, вместо того чтобы обратиться к специалистам, идут к экстрасенсам.

Законопроект разработан для того, чтобы защитить общество от негативного влияния лиц, которые предоставляют эзотерические услуги, говорится в пояснительной записке. Они не имеют научного обоснования и расцениваются большинством населения как вводящие в заблуждение и имеющие признаки мошенничества, уточняется там же.

В случае принятия законопроекта депутаты предложат ввести административную ответственность за незаконное предоставление эзотерических услуг, сказала Останина. Предполагаемый размер штрафов она не уточнила, сказав только, что он будет соразмерен сумме средств, которую потеряла жертва мошенничества.

55% россиян высказались за полный запрет коммерческой деятельности тарологов в стране, в том числе 30% с полной уверенностью заявили о необходимости такой меры. Это следует из результатов исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения от декабря 2024 г.

В инициативе осталась оговорка о лицах, у которых есть высшее образование. То есть запрет на рекламу эзотерических, духовных и энергетических услуг не коснется игропрактиков, нейрографов, расстановщиков и практиков осознанных сновидений с высшим психологическим образованием, а также психологических организаций. К этой же категории относятся нутрициологи. Они смогут рекламировать свои услуги, если у них есть высшее медицинское образование.

Представители этих категорий заступились за свою деятельность во время заседаний рабочей группы в Госдуме. Например, расстановщики (лица, использующие ролевую технику работы с проблемами клиентов) выступают за профессиональный образовательный стандарт, который нужно привязать к наличию высшего образования. А игропрактики (лица, использующие игровые методики в том числе для психологических и развивающих сессий) готовят инициативу о присвоении своей работе кода Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД).

По оценке генерального директора «Infoline-аналитики» Михаила Бурмистрова, объем рынка эзотерических услуг может составлять до 1 трлн руб. с учетом продаж сопутствующих товаров. Примерно во столько же в 2024 г. оценивался весь российский рекламный рынок, писали в январе «Ведомости» со ссылкой на подсчеты крупных игроков этой отрасли.

Екатерина Дорофеева, Виталий Крюков 

 

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