Мобильная группа Самарской таможни выявила в грузовом автомобиле контрафактный «LOUIS VUITTON»

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Мобильная группа Самарской таможни выявила в грузовом автомобиле, следовавшем из Казахстана контрафактную продукцию «LOUIS VUITTON» более чем на 8 млн рублей.

Грузовик был остановлен в ходе работы мобильной группы в районе села Большая Черниговка Самарской области. По оперативной информации, в грузовом отсеке автомобиля могли находиться товары, возможно, обладающие признаками контрафактной продукции.

В результате проведённого таможенного досмотра самарскими таможенниками, выявлена партия товара в количестве 106 единиц, маркированная товарным знаком «LOUIS VUITTON». Среди поддельной одежды нашли необычный контрафакт - игрушечных зайцев и медведей с нанесённым логотипом «LOUIS VUITTON».

Материалы переданы в Средневолжское ЛУ МВД России на транспорте для возбуждения уголовного дела по статье "Незаконное использование чужого товарного знака, причинившего крупный ущерб", передает пресс-служба Самарской таможни.

Фото: пресс-служба Самарской таможни