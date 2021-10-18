Мигранта-продавца выдворят из России после конфликта с пенсионером на стихийном рынке в Самаре

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В ходе оперативно – розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлен инициатор конфликта.

Торговец "ради забавы" кинули фруктом в пенсионера и попали ему в глаз.

"В отношении молодого человека 1996 года рождения, гражданина одного из среднеазиатских государств, сотрудниками полиции составлены административные протоколы за совершение мелкого хулиганства и нарушение миграционного законодательства.

16 октября Промышленным районным судом г. Самары мужчина признан виновным в совершении данных правонарушений и ему назначено наказание в виде штрафа с административным выдворением за пределы Российской Федерации" - сообщили в ГУ МВД СО.

Молодой человек извинился перед пенсионером.

Фото: скриншот видео