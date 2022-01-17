Крупная партия немаркированного постельного белья изъята самарскими таможенниками 

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В районе села Большая Черниговка Самарской области сотрудниками мобильной группы Самарской таможни было остановлено транспортное средство, следовавшее из Республики Казахстан в Москву, сообщает пресс-служба Самарской таможни.

"В результате проведенного таможенного досмотра самарскими таможенниками было выявлено порядка 9000 комплектов постельного белья без обязательной маркировки средствами идентификации. Стоимость партии товара по товаросопроводительным документам оценивается в 530 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Материалы о выявленном нарушении переданы в Управление Роспотребнадзора по Самарской.

Заместитель начальника Самарской таможни Рустам Тунтаев напомнил: «С 1 января 2021 года на территории Российской Федерации запрещен оборот товаров легкой промышленности без обязательной маркировки средствами идентификации. В том числе в перечень товаров подпадает и постельное белье. Правила обязательной маркировки товаров легкой промышленности определены в постановлении Правительства РФ от 31 декабря 2019 года №1956. Цифровая маркировка препятствует нелегальному обороту продукции на российском рынке».

Фото: пресс-служба Самарской таможни