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Канал поставки наркотиков из Испании в Самару перекрыт таможенниками

26 августа 2021 15:16
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Правоохранители отследили и изъяли 7 посылок с наркотиками и психотропными веществами.

Сотрудники Самарской таможни задержали20-летнего жителя Самары, подозреваемого в контрабанде наркотиков и психотропных веществ. Мероприятия проводились сотрудниками Самарской таможни совместно с сотрудниками Главного управления по борьбе с контрабандой ФТС России и Приволжской оперативной таможни.

"Молодой человек заказывал через интернет-магазин из Испании наркотические средства и психотропные вещества. Для конспирации посылки оформлялись на подставных людей, которые получали товар и передавали молодому человеку", - рассказали в пресс-службе Самарской таможни.

Всего правоохранители за период с апреля по июль 2021 года отследили и изъяли 7 посылок с наркотиками и психотропными веществами общим весом более 5 кг. 

  В отношении молодого человека возбуждено 2 уголовных дела по статье "Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ в крупном и особо крупном размерах". 

 

Фото: пресс-служба Самарской таможни

 

 

Теги: наркотики таможня

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