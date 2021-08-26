Канал поставки наркотиков из Испании в Самару перекрыт таможенниками

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Сотрудники Самарской таможни задержали20-летнего жителя Самары, подозреваемого в контрабанде наркотиков и психотропных веществ. Мероприятия проводились сотрудниками Самарской таможни совместно с сотрудниками Главного управления по борьбе с контрабандой ФТС России и Приволжской оперативной таможни.

"Молодой человек заказывал через интернет-магазин из Испании наркотические средства и психотропные вещества. Для конспирации посылки оформлялись на подставных людей, которые получали товар и передавали молодому человеку", - рассказали в пресс-службе Самарской таможни.

Всего правоохранители за период с апреля по июль 2021 года отследили и изъяли 7 посылок с наркотиками и психотропными веществами общим весом более 5 кг.

В отношении молодого человека возбуждено 2 уголовных дела по статье "Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ в крупном и особо крупном размерах".

Фото: пресс-служба Самарской таможни