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Калининградских коллекторов оштрафовали за звонки человеку без долгов

8 сентября 2021 18:33
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Калининградские коллекторы получили штраф в 70 тысяч рублей.

Коллекторское агентство в Калининграде оштрафовали за звонки человеку, у которого не было долгов перед финансовыми организациями, сообщила пресс-служба регионального управления Федеральной службы судебных приставов, передает РИА Новости.

Как рассказали в ведомстве, местный житель пожаловался, что его постоянно беспокоят коллекторы, принимая за другого человека. Он многократно объяснял, что они ошиблись, и просил его не беспокоить, но звонки не прекращались.

Приставы выяснили, что знакомый заявителя оформил займ в микрофинансовой организации и оставил его номер телефона как дополнительный для связи. У мужчины, взявшего деньги, образовалась просроченная задолженность.

Отмечается, что коллекторы нарушили федеральный закон от 03.07.2016 № 230-ФЗ "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности". Материалы дела передали в Арбитражный суд Калининградской области, агентство оштрафовали на 70 тысяч рублей.

 

Фото из открытых источников

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