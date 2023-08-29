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В настоящее время подозреваемый задержан.
Из-за невозвращенного долга: в Кинеле племянник убил своего дядю
В кратчайшие сроки удалось установить подозреваемого в совершении преступления.
В Самаре в сгоревшей квартире нашли тело мужчины с признаками насильственной смерти
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Из-за невозвращенного долга: в Кинеле племянник убил своего дядю

29 августа 2023 17:23
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В настоящее время подозреваемый задержан.

27 августа в одной из квартир дома в Кинеле, обнаружено тело мужчины  с признаками насильственной смерти, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

В кратчайшие сроки удалось задержать подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 27-летний племянник погибшего, который проживал с ним в одной квартире.

Между подозреваемым и его родным дядей произошла ссора из-за невозвращенного долга, в ходе которой племянник нанес потерпевшему смертельные ранения. От полученных повреждений мужчина скончался на месте происшествия.

В настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. 

 

Фото:    СУ СКР СО

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