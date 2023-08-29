Из-за невозвращенного долга: в Кинеле племянник убил своего дядю

27 августа в одной из квартир дома в Кинеле, обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.
Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".
В кратчайшие сроки удалось задержать подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 27-летний племянник погибшего, который проживал с ним в одной квартире.
Между подозреваемым и его родным дядей произошла ссора из-за невозвращенного долга, в ходе которой племянник нанес потерпевшему смертельные ранения. От полученных повреждений мужчина скончался на месте происшествия.
В настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.
Фото: СУ СКР СО