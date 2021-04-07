И.о. начальника асфальтобетонного завода в Елховском районе пойдет под суд за нарушение требований охраны труда

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Красноярским межрайонным следственным отделом завершено расследование уголовного дела в отношении исполняющего обязанности начальника асфальтобетонного завода, обвиняемого в "нарушении требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть человека".

"В апреле 2020 года на асфальтобетонном заводе в Елховском районе при ремонтных работах по демонтажу горизонтальной винтовой мешалки емкости по модификации битума, произошел взрыв с последующим возгоранием газопаровоздушной смеси, из-за допущенных исполняющим обязанности начальника асфальтобетонного завода нарушений технологии производства ремонтных работ. В результате происшествия одному работнику завода причинен тяжкий вред здоровью, еще один работник от полученных травм скончался", - сообщили в пресс-служба СУ СК РФ СО.

Уголовное дело направлено в федеральный суд для рассмотрения по существу.

Фото: СУ СК РФ СО