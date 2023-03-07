ГУФССП СО: административная ответственность за нарушение правил поведения в суде стала жестче

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Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Самарской области информирует, что Федеральным законом от 27.01.2023 №7-ФЗ «О внесении изменений в статью 17.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» ужесточена административная ответственность за нарушение правил поведения в суде и установлена повторность как самостоятельный квалифицирующий признак состава административного правонарушения.

Частями 1 и 2 данной статьи определено, что размер штрафа за неисполнение законного распоряжения судьи или судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов о прекращении действий, нарушающих установленные в суде правила, составляет от одной тысячи до трех тысяч рублей. Предыдущей редакцией закона предусматривались штрафы от 500 до тысячи рублей.

Кроме того, ст. 17.3 КоАП РФ дополнена новой частью 3 об ответственности за повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 или 2 настоящей статьи, в виде административного штрафа в диапазоне от трех тысяч до пяти тысяч рублей или административного ареста на срок до 15 суток, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Самарской области.

Фото: Пресс-служба ГУФССП России по Самарской области