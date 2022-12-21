Гражданина РФ арестовали по делу о госизмене 

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Следователи ФСБ России предъявили обвинение в государственной измене россиянину Фирузу Дадобоеву. Как уточнили в среду ТАСС в правоохранительных органах, обвиняемый арестован и находится в СИЗО "Лефортово".

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан Дадобоев Фируз Темирбоевич, которому следователи ФСБ предъявили обвинение в государственной измене (ст. 275 УК РФ). Он арестован и на время следствия помещен в СИЗО "Лефортово", - рассказал собеседник агентства. Детали уголовного дела, в материалах которого фигурирует пока только один Дадобоев, не сообщаются.

В пресс-службе Лефортовского суда Москвы в среду подтвердили ТАСС информацию об аресте Дадобоева и уточнили, что срок ареста ему продлен еще на два месяца. "Постановлением Лефортовского районного суда Москвы от 20 декабря 2022 года в отношении Дадобоева Фируза Темирбоевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ ("Государственная измена"), продлена мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, то есть до 26 февраля 2023 года", - сказали в пресс-службе суда. Там добавили, что обвиняемый является уроженцем Республики Таджикистан. Остальная информация о Дадобоеве является тайной следствия.

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