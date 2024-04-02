Госдума одобрила увеличение штрафов за недопуск газовщиков в квартиры

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Штрафы для россиян, которые не пускают домой работников газовых служб для проверки исправности газового оборудования и состояния труб, увеличат. Соответствующий закон Госдума приняла в третьем, окончательном чтении, передает РБК.



В документе уточняется, что штрафы за недопуск газовщиков для проверки оборудования увеличат до 5–10 тыс. руб., в настоящее время они составлять 1–2 тыс. руб. Для должностных лиц санкции вырастут до 100 тыс. руб., а для юридических лиц — до 500 тыс. руб., следует из материалов Госдумы.



При самостоятельной установке или замене газового оборудования штрафовать граждан будут на 5–10 тыс. руб., должностных лиц — на 25–100 тыс., а юридических лиц — на 200–500 тыс. руб.



Мособлгаз недавно рассказал, как вычислить мошенников под видом газовщиков. Специалист газовой службы должен прийти только в назначенную дату, у него есть специальный бейдж с QR-кодом и обычно он приходит один.



