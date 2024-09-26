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Госдума одобрила штрафы за выгул собаки без намордника

26 сентября 2024 13:05
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Госдума одобрила штрафы за выгул собаки без намордника

На собак опасных пород обязательно нужно надевать намордник, но эти требования хозяева четвероногих нередко не исполняют. То есть закон есть, но не работает. Депутаты решили это исправить и в первом чтении приняли законопроект о штрафах за нарушения порядка обращения с животными. Причем санкции касаются не только выгула без намордника.

Согласно уже действующим нормам, владельцы собак также должны выгуливать их только в положенных местах, убирать за питомцами, не разрешать им бегать во дворах и на детских площадках. Но в КоАП до сих пор не было ответственности за несоблюдение правил выгула и содержания животных. Законодательный пробел предложила исправить Мособлдума.

За первое нарушение для граждан предложены санкции в виде предупреждения или штрафа от 500 до 1,5 тысячи рублей, а индивидуальных предпринимателей хотят сразу штрафовать на сумму в 3-5 тысяч. За повторный случай физлицам придется заплатить 1,5-3 тысячи, а предпринимателям - 5-10 тысяч рублей. Рассматривать указанные дела и составлять по ним протоколы будут должностные лица органов исполнительной власти регионов, осуществляющие надзор в области обращения с животными.

Депутат от ЕР Николай Будуев в комментарии "РГ" посоветовал владельцам собак не опасаться нововведений. "Понимаю, что, услышав про штрафы за выгул собак без намордников, каждый собачник представил, что выскочил из дома с любимым Рексом на три минуточки, а со всех сторон понесется: "Почему без намордника?!". И как бы не важно, что Рекс по размеру похож на лимон и его от земли не видно. На самом деле, законом регламентировано, какие собаки точно должны носить намордник и почему Рексу он не нужен", - заметил парламентарий.

В общем, новшества коснутся не всех братьев наших меньших. Список опасных собак, на которых обязательно нужно надевать намордник, утверждает кабмин. В перечень таких пород входят волко-собачьи гибриды, акбаш, питбульмастиф, бэндог, булли кута, американский бандог, северокавказская собака и ряд других. Такие псы могут свободно бегать только по огороженной частной территории.

Штрафовать в случае принятия закона будут не только тех, кто гуляет с собакой без поводка и намордника. Новые нормы затронут также людей, которые не убирают за животными, развели в квартире антисанитарию из-за большого количества питомцев.

По данным Роспотребнадзора, в 2023 году от агрессивных животных пострадали 238 тысяч человек. Причем на граждан нападали не только бродячие псы, но и домашние питомцы, напомнил в комментарии "РГ" депутат Госдумы Владимир Кошелев (ЛДПР). Так, в начале июня резонанс имел случай в Бурятии: алабай напал на четверых прохожих, одного из них госпитализировали. А летом прошлого года в московском парке пожилую женщину покусала собака бойцовской породы. Таких случаев немало, и виноваты в первую очередь нерадивые хозяева, отметил депутат.

Член профильного Комитета по госстроительству Александр Тетердинко (ЕР) полагает, что штрафы должны быть существенными, чтобы у хозяев собак действительно был реальный стимул не нарушать. Новые планки могут рассмотреть в рамках второго чтения.

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