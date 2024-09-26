Госдума одобрила штрафы за выгул собаки без намордника

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На собак опасных пород обязательно нужно надевать намордник, но эти требования хозяева четвероногих нередко не исполняют. То есть закон есть, но не работает. Депутаты решили это исправить и в первом чтении приняли законопроект о штрафах за нарушения порядка обращения с животными. Причем санкции касаются не только выгула без намордника.

Согласно уже действующим нормам, владельцы собак также должны выгуливать их только в положенных местах, убирать за питомцами, не разрешать им бегать во дворах и на детских площадках. Но в КоАП до сих пор не было ответственности за несоблюдение правил выгула и содержания животных. Законодательный пробел предложила исправить Мособлдума.

За первое нарушение для граждан предложены санкции в виде предупреждения или штрафа от 500 до 1,5 тысячи рублей, а индивидуальных предпринимателей хотят сразу штрафовать на сумму в 3-5 тысяч. За повторный случай физлицам придется заплатить 1,5-3 тысячи, а предпринимателям - 5-10 тысяч рублей. Рассматривать указанные дела и составлять по ним протоколы будут должностные лица органов исполнительной власти регионов, осуществляющие надзор в области обращения с животными.

Депутат от ЕР Николай Будуев в комментарии "РГ" посоветовал владельцам собак не опасаться нововведений. "Понимаю, что, услышав про штрафы за выгул собак без намордников, каждый собачник представил, что выскочил из дома с любимым Рексом на три минуточки, а со всех сторон понесется: "Почему без намордника?!". И как бы не важно, что Рекс по размеру похож на лимон и его от земли не видно. На самом деле, законом регламентировано, какие собаки точно должны носить намордник и почему Рексу он не нужен", - заметил парламентарий.

В общем, новшества коснутся не всех братьев наших меньших. Список опасных собак, на которых обязательно нужно надевать намордник, утверждает кабмин. В перечень таких пород входят волко-собачьи гибриды, акбаш, питбульмастиф, бэндог, булли кута, американский бандог, северокавказская собака и ряд других. Такие псы могут свободно бегать только по огороженной частной территории.

Штрафовать в случае принятия закона будут не только тех, кто гуляет с собакой без поводка и намордника. Новые нормы затронут также людей, которые не убирают за животными, развели в квартире антисанитарию из-за большого количества питомцев.

По данным Роспотребнадзора, в 2023 году от агрессивных животных пострадали 238 тысяч человек. Причем на граждан нападали не только бродячие псы, но и домашние питомцы, напомнил в комментарии "РГ" депутат Госдумы Владимир Кошелев (ЛДПР). Так, в начале июня резонанс имел случай в Бурятии: алабай напал на четверых прохожих, одного из них госпитализировали. А летом прошлого года в московском парке пожилую женщину покусала собака бойцовской породы. Таких случаев немало, и виноваты в первую очередь нерадивые хозяева, отметил депутат.

Член профильного Комитета по госстроительству Александр Тетердинко (ЕР) полагает, что штрафы должны быть существенными, чтобы у хозяев собак действительно был реальный стимул не нарушать. Новые планки могут рассмотреть в рамках второго чтения.