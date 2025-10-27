Глава СКР ждет доклад по делу жильцов аварийного дома в Клявлино Самарской области

144

Александр Бастрыкин поручил доложить по уголовному делу в связи с обращением о нарушении прав жильцов ветхого дома в ст. Клявлино Самарской области

В приемную Председателя СКР в соцсети обратилась жительница Самарской области по вопросу несогласия с ходом установления обстоятельств нарушения прав жильцов многоквартирного дома на улице Гагарина в станице Клявлино. На протяжении длительного времени здание 1977 года постройки находится в непригодном состоянии: физический износ конструкций составляет 80%, перекрытия разрушаются, нарушена целостность кровли. В 2022 году суд обязал организовать проведение капитального ремонта строения, однако до настоящего времени решение не исполнено. Соседка заявительницы получила травму в результате падения на нее части бетонного фрагмента фасада. Мер к признанию дома аварийным не принимается. Многочисленные обращения граждан в различные инстанции результатов не принесли.

В СУ СК России по Самарской области возбуждено уголовное дело.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.