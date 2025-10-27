Я нашел ошибку
Специалист отметила, что пить воду лучше сразу после пробуждения, а завтракать и пить чай или кофе — через 20–30 минут.
Врач-терапевт рассказала о пользе стакана воды до завтрака
Под конец трудовых будней работники могут чувствовать раздражительность, бессонницу и снижение концентрации, предупредила психотерапевт.
Россиян ждет шестидневная рабочая неделя с 27 октября по 1 ноября
Мер к признанию дома аварийным не принимается. Многочисленные обращения граждан в различные инстанции результатов не принесли. 
Глава СКР ждет доклад по делу жильцов аварийного дома в Клявлино Самарской области
Административные комиссии смогут выписывать штрафы по фото и видео с городских камер.
В губернии начнут штрафовать за парковку на газонах
Обсудили инвестиционное развитие Самарской области, текущие результаты, планы развития предприятий, какая дополнительная помощь нужна.
Вячеслав Федорищев встретился с крупнейшими резидентами индустриальных и логистических парков Самарской области
Закон вступает в силу по истечении 180 дней после дня опубликования.
Путин подписал закон, упрощающий оформление гражданства по рождению
В связи с ремонтом на железнодорожном переезде.
Ограничение движения на федеральной трассе М-5 «Урал» в Самарской области
Монета массой 1 кг выполнена из золота 999-й пробы и имеет диаметр 100 мм.
ЦБ выпустит в обращение золотого «Георгия Победоносца» номиналом 10 тыс. рублей
Самарцам расскажут об истории Самарского (Куйбышевского) завода аэродромного оборудования
В Самарской государственной филармонии состоится праздничный концерт «Нам-85!»
В областном центре пройдет лекция Армена Арутюнова о самарской мозаике
Глава СКР ждет доклад по делу жильцов аварийного дома в Клявлино Самарской области

27 октября 2025 22:21

27 октября 2025 22:21
144
Мер к признанию дома аварийным не принимается. Многочисленные обращения граждан в различные инстанции результатов не принесли. 

Александр Бастрыкин поручил доложить по уголовному делу в связи с обращением о нарушении прав жильцов ветхого дома в ст. Клявлино Самарской области

В приемную Председателя СКР в соцсети обратилась жительница Самарской области по вопросу несогласия с ходом установления обстоятельств нарушения прав жильцов многоквартирного дома на улице Гагарина в станице Клявлино. На протяжении длительного времени здание 1977 года постройки находится в непригодном состоянии: физический износ конструкций составляет 80%, перекрытия разрушаются, нарушена целостность кровли. В 2022 году суд обязал организовать проведение капитального ремонта строения, однако до настоящего времени решение не исполнено. Соседка заявительницы получила травму в результате падения на нее части бетонного фрагмента фасада. Мер к признанию дома аварийным не принимается. Многочисленные обращения граждан в различные инстанции результатов не принесли. 

В СУ СК России по Самарской области возбуждено уголовное дело. 

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.  

Отдельно Вячеслав Федорищев отметил региональный проект по строительству крематориев и наведению порядка в ритуальном бизнесе.
27 октября 2025  16:12
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в облправительстве и озвучил ряд кадровых изменений
245
Назначен куратор Самары
27 октября 2025  13:50
Назначен куратор Самары
291
Вячеслав Федорищев оценил на
27 октября 2025  13:46
Вячеслав Федорищев оценил на "неудовлетворительно" работу правительства региона
275
Заведующая Центральной городской библиотекой имени Крупской из Самары вышла в финал Всероссийского конкурса «Библиотекарь года – 2025»
27 октября 2025  10:35
Заведующая Центральной городской библиотекой имени Крупской из Самары вышла в финал Всероссийского конкурса «Библиотекарь года – 2025»
723
Вячеслав Федорищев поздравил работников транспорта Самарской области с профессиональным праздником
26 октября 2025  10:40
Вячеслав Федорищев поздравил работников транспорта Самарской области с профессиональным праздником
669
