Глава СК России затребовал доклад по уголовному делу об ограничении доступа в свой дом самарчанке

197

В СМИ сообщается о совершении мошеннических действий в отношении жительницы города Самары и ее семьи. В 2015 году местный житель обманным путем вынудил женщину подписать договоры купли-продажи принадлежащего ей земельного участка и дарения доли в домовладении, предоставив взамен денежный займ. В июне текущего года неизвестный мужчина, представившийся знакомым кредитора, проник в здание, где заявительница проживала с двумя несовершеннолетними детьми и отцом-инвалидом, после чего самовольно сменил замок на входной двери и ограничил им доступ в дом. В связи с этим граждане утратили единственное жилье. Многочисленные обращения в различные инстанции результатов не принесли, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

В СУ СК России по Самарской области по данному факту возбуждено уголовное дело.

Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР СО представить доклад об установленных в ходе проведенных следственных действий обстоятельствах, а по завершении расследования уголовного дела – о его результатах.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.