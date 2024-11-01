Генпрокуратура: более 40 тысяч человек скрываются за границей от правосудия в РФ

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Значительное количество неразысканных преступников скрываются от правосудия и следствия в России за границей, их число за шесть месяцев 2024 года выросло на 6,5% и достигло 40,4 тысячи человек, сообщает Генеральная прокуратура РФ, передает РИА Новости.

Об этом говорилось в пятницу в Минске, куда прибыл российский генпрокурор Игорь Краснов для участия в заседании объединенной коллегии генеральных прокуратур России и Белоруссии.

"Участники заседания подчеркнули, что число неразысканных преступников в Российской Федерации значительно. На начало текущего года их количество составило почти 40 тысяч. По итогам первого полугодия этого года оно увеличилось на 6,5% (до 40,4 тысячи). Чаще всего лица разыскиваются за совершение криминальных посягательств на общественную безопасность в составе незаконных вооруженных формирований, в сфере экономики, против личности, а также связанные с незаконным оборотом наркотиков", - говорится в сообщении.

При этом, по данным Генеральной прокуратуры РФ, в 2023 году, в том числе благодаря принятым российскими прокурорами мерам, установлено местонахождение 37,4 тысячи человек, а в первом полугодии 2024 года – 18,2 тысячи.