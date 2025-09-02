Гендиректор коммерческой организации подозревается в невыплате зарплаты двум работникам в размере не менее 2,5 млн рублей

141

Следственным отделом по Кировскому району города Самары возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора коммерческой организации, подозреваемого по статье "Полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев", сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

По версии следствия, подозреваемый, являясь руководителем общества с ограниченный ответственностью, основным направлением деятельности является производство табачной и иной продукции, в период с марта 2024 года по июль 2025 года допустил полную невыплату заработной платы двум работникам на общую сумму не менее 2 500 000 рублей.

При этом, денежные средства, находящиеся на счетах организации, были использованы последним для увеличения оборотного капитала организации и получения дополнительной прибыли.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.