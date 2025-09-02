Я нашел ошибку
Главные новости:
Ногти часто отражают состояние здоровья, и проблема не всегда в нехватке витаминов. Например, на ногтях могут появиться линии Бо-Рейля.
Врач назвала борозды на ногтях одним из симптомов сильного стресса
Возбуждено уголовное дело.
Гендиректор коммерческой организации подозревается в невыплате зарплаты двум работникам в размере не менее 2,5 млн рублей
В Казани и Москве сейчас особенно выгодно снимать квартиру, нежели обслуживать взятый на ее покупку кредит.
Аренда жилья на конец лета выгоднее ипотеки во всех городах-миллионниках
Номинантов поприветствовали Ирина Калягина и Владимир Гальченко.
Объявлены лауреаты профессионального Губернского конкурса «Самарская театральна муза – 2024»
В тушении пожара принимали участие 4 человека личного состава и 1 единица техники.
В Кинель-Черкасском районе горела трава на площади 600 квадратных метров
Откроются гастроли визитной карточкой театра из Иркутска – спектаклем «Легенды седого Байкала».
Иркутский ТЮЗ им А. Вампилова впервые сыграет свои спектакли в Самаре 
За 2024 год количество высокопроизводительных рабочих мест составило 606,3 тыс. единиц, что на 66,4 тыс. единицы больше, чем годом ранее.
Больше трети рабочих мест в обрабатывающих производствах Самарской области - высокопроизводительные
Не забудьте свои коньки!
В Самарский Дворец спорта приглашают на массовые катания на коньках
Гендиректор коммерческой организации подозревается в невыплате зарплаты двум работникам в размере не менее 2,5 млн рублей

2 сентября 2025 20:09
141
Возбуждено уголовное дело.

Следственным отделом по Кировскому району города Самары возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора коммерческой организации, подозреваемого по статье "Полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев", сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

По версии следствия, подозреваемый, являясь руководителем общества с ограниченный ответственностью, основным направлением деятельности является производство табачной и иной продукции, в период с марта 2024 года по июль 2025 года допустил полную невыплату заработной платы двум работникам на общую сумму не менее 2 500 000 рублей.

При этом, денежные средства, находящиеся на счетах организации, были использованы последним для увеличения оборотного капитала организации и получения дополнительной прибыли.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

