ГД приняла проект о бесплатном проезде в электричках для детей до семи лет

121

Госдума во вторник, 7 июня, приняла в III, окончательном чтении законопроект, позволяющий детям дошкольного возраста ездить в электричках бесплатно, пишут "Известия".

«Сейчас только в 48 субъектах федерации предусмотрена частичная стоимость оплаты проезда детей с пяти до семи лет. Им предоставляется скидка от 50 до 75% от действующего тарифа. Где такой льготы нет, родители вынуждены платить в полном объеме. Это несправедливо по отношению к семьям с маленькими детьми», — приводятся на сайте нижней палаты парламента слова председателя ГД Вячеслава Володина.

В пояснительной записке к законопроекту указана необходимость «привести к единообразию норму о бесплатном проезде, предоставив пассажирам право бесплатно провозить детей в возрасте до 7 лет включительно в электричках (пригородных поездах) без предоставления отдельного места (для сидения) по аналогии с городским транспортом».

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков/"Известия"