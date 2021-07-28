Фуру с немаркированными духами задержали самарские таможенники в Оренбургской области

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На трассе Р-239 «Казань-Оренбург-Акбулак» в районе поселка Акбулак (Оренбургская область) в результате совместных действий сотрудниками Самарской таможни и управления государственного автодорожного надзора по Оренбургской области было остановлено автотранспортное средство, перевозящее сборный груз из Киргизии в Москву.

В документах значились духи, столовая и кухонная посуда.

По результатам визуального осмотра предъявленного товара установлено, что товар «Духи» не промаркирован в соответствии с утвержденными Правилами маркировки товаров.

В ходе таможенного досмотра были выявлены товары «концентрированные духи» общим количеством более 212 тысяч единиц, с нанесенным товарным знаком «Al-Rehab», зарегистрированным и охраняемым на территории Российской Федерации. На флаконах и на упаковке отсутствовала обязательная маркировка кодом Data Matrix.

Учитывая оцененную стоимость товара ущерб составил более 32 млн рублей. Самарской таможней подготовлены материалы для передачи в МВД России для возбуждения уголовного дела по статье 171.1 УК РФ, передает пресс-служба Самарской таможни.

Фото: пресс-служба Самарской таможни