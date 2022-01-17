ФСБ СО задержала жительницу Сызрани  с килограммом героина   

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В ходе работы по линии борьбы с незаконным оборотом наркотиков, в июне 2021 года УФСБ России по Самарской области с поличным задержана жительница г. Сызрани, у которой при личном досмотре изъято наркотическое средство «героин» массой свыше 1 кг.

УФСБ России по Самарской области в отношении данного лица возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30 и ч.5 ст.228.1 УК РФ.

Сызранским городским судом Самарской области фигурантка уголовного дела признана виновной в инкриминируемом ей преступлении и приговорена к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, передает пресс-служба УФСБ России по Самарской области.

Фото: пресс-служба УФСБ России по Самарской области