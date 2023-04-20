Экс-замминистра культуры Ярилова арестована по делу о злоупотреблении полномочиями

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Басманный районный суд Москвы арестовал экс-замминистра культуры Ольгу Ярилову по делу о злоупотреблении полномочиями. Об этом говорится в сообщении суда 20 апреля, пишут "Известия".

Ходатайство следствия об избрании меры пресечения было удовлетворено накануне.

«Удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Яриловой Ольги Сергеевны, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ, сроком до 16 июня», — сказано в сообщении.

Как сообщал источник «Известий», Ярилову обвиняют в хищении по программе «Пушкинских карт». Ее задержали 19 апреля, в тот же день прошли первые допросы фигурантки.

Ярилова работала в Министерстве культуры с 2005 года. Заместителем главы ведомства она стала в 2018 году. В сентябре 2022 года покинула пост по собственному желанию.

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