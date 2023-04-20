Я нашел ошибку
Главные новости:
Экскурсия и занятие для ребят прошло на базе 81 пожарно-спасательной части 31 пожарно-спасательного отряда.
25 воспитанников Тольяттинского социального приюта «Дельфин» познакомились с профессией огнеборцев
Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит встречу с заместителем министра финансов Михаилом Котюковым.
Путин предложил замминистра финансов Котюкову стать губернатором Красноярского края
Губернатор Красноярского края Александр Усс заявил о своей отставке с поста главы региона
На кадрах с трансляции виден взрыв в небе и разлетающиеся обломки.
Полет космического корабля Starship завершился взрывом на четвертой минуте после старта
Ярилова работала в Министерстве культуры с 2005 года. Заместителем главы ведомства она стала в 2018 году. В сентябре 2022 года покинула пост по собственному желанию.
Экс-замминистра культуры Ярилова арестована по делу о злоупотреблении полномочиями
После прохождения квеста школьники в деталях узнают, как работает вокзал, каким образом развивалась железная дорога, а также смогут самостоятельно проложить маршрут своего будущего путешествия.
Успей стать участником квеста «Самара – Галактика будущего» на железнодорожном вокзале Самара
В Самарской области к акции присоединились 169 ученых, аспирантов, преподавателей вузов и колледжей, специалистов системы дополнительного образования.
Самарская область на первом месте по количеству выступлений среди школьников: подведены итоги Всероссийской просветительской акции общества «Знание» «Ученые — в школы»
В Самаре в рамках федерального партийного проекта «Крепкая семья» отметили супружеские пары, прожившие в любви и согласии более полувека.
«Семья – просто Космос!»: в космической столице России чествуют юбиляров супружеской жизни – работников и ветеранов РКЦ «Прогресс»
Наверх
Самара  +18 °C, Тольятти  +17 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.65
0.05
EUR 89.37
-0.2
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
На стадионе «Солидарность Самара Арена» откроют сезон Юношеской футбольной лиги Приволжье
Самарский зоопарк приглашает на мероприятие Международный день Земли
Самарские транспортные полицейские и общественники провели профилактические встречи с подростками
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Экс-замминистра культуры Ярилова арестована по делу о злоупотреблении полномочиями

20 апреля 2023 18:27
87
Ярилова работала в Министерстве культуры с 2005 года. Заместителем главы ведомства она стала в 2018 году. В сентябре 2022 года покинула пост по собственному желанию.

Басманный районный суд Москвы арестовал экс-замминистра культуры Ольгу Ярилову по делу о злоупотреблении полномочиями. Об этом говорится в сообщении суда 20 апреля, пишут "Известия".

Ходатайство следствия об избрании меры пресечения было удовлетворено накануне.

«Удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Яриловой Ольги Сергеевны, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ, сроком до 16 июня», — сказано в сообщении.

Как сообщал источник «Известий», Ярилову обвиняют в хищении по программе «Пушкинских карт». Ее задержали 19 апреля, в тот же день прошли первые допросы фигурантки.

Ярилова работала в Министерстве культуры с 2005 года. Заместителем главы ведомства она стала в 2018 году. В сентябре 2022 года покинула пост по собственному желанию.

 

Фото:   ru.freepik.com

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самарской области стартовал региональный этап мероприятий Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству 
20 апреля 2023  14:05
В Самарской области стартовал региональный этап мероприятий Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству 
361
В Самаре бронирование путевок в детские лагеря переносится на 24, 25 и 26 апреля
20 апреля 2023  12:33
В Самаре бронирование путевок в детские лагеря переносится на 24, 25 и 26 апреля
193
Минтруд напомнил россиянам о выходных днях в мае
20 апреля 2023  11:58
Минтруд напомнил россиянам о выходных днях в мае
190
Стало известно первое весеннее расписание «Валдай 45-Р» в Самаре
20 апреля 2023  11:41
Стало известно первое весеннее расписание «Валдай 45-Р» в Самаре
247
Отметим, глава региона на протяжении многих лет уделяет самое пристальное внимание развитию местного самоуправления
19 апреля 2023  19:54
Губернатор Дмитрий Азаров переутвержден в обновленный состав Совета при Президенте РФ по развитию местного самоуправления
1374
Весь список