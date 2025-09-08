Экс-замглавы минздрава Самарской области осудили на 9 лет и 8 месяцев за мошенничество

182

Экс-заместителя министра здравоохранения Самарской области осудили на 9 лет и 8 месяцев за мошенничество. Соответствующую информацию 8 августа опубликовали на официальном сайте Генеральной прокуратуры РФ, пишут "Известия".

«Кировский районный суд Самары вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего заместителя министра здравоохранения Самарской области, бывшего заместителя главного врача Самарской областной больницы имени В.Д. Середавина, а также двух лиц», — говорится в заявлении.

Установлено, что в 2021 году осужденный и еще два человека организовали закупки медицинского оборудования с условиями, при которых в торгах участвовали только две компании. В результате стоимость оборудования была искусственно завышена, что привело к переплате на сумму более 17,1 млн рублей. Ущерб от действий обвиняемых составил свыше 9 млн рублей, которые они распределили между собой.

«Суд признал подсудимых виновными. Бывшего заместителя министра с учетом ранее назначенного судом наказания по уголовному делу о взяточничестве приговорили к лишению свободы сроком на 9 лет 8 месяцев с отбыванием в колонии строгого режима, со штрафом в размере 45 млн рублей», — уточнили в Генпрокуратуре.

Фото: pxhere.com