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Два жителя Кинеля за грабеж с применением силы ответят перед судом

18 августа 2021 15:42
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22-летний мужчина со своим несовершеннолетним знакомым избили и ограбили местного жителя.

Следственным отделом Кинеля завершено расследование уголовного дела в отношении двоих местных жителей.  

В марте обвиняемый (1999 года рождения) вместе со своим несовершеннолетним знакомым (2004 года рождения), около  одного из жилых домов, в ходе драки с местным жителем, завладели мобильным телефоном потерпевшего. Далее, молодые люди, применяя насилие, получили от мужчины код доступа для разблокировки устройства и скрылись с места преступления.

Старший из обвиняемых, воспользовавшись указанными данными, получил доступ к мобильному приложению банка потерпевшего и перевел 6 тысяч рублей на счета знакомых лиц.

Уголовное дело  направлено в суд.

 

Фото:   СУ СК СО

Теги: грабеж драка суд

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