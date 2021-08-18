Два жителя Кинеля за грабеж с применением силы ответят перед судом

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Следственным отделом Кинеля завершено расследование уголовного дела в отношении двоих местных жителей.

В марте обвиняемый (1999 года рождения) вместе со своим несовершеннолетним знакомым (2004 года рождения), около одного из жилых домов, в ходе драки с местным жителем, завладели мобильным телефоном потерпевшего. Далее, молодые люди, применяя насилие, получили от мужчины код доступа для разблокировки устройства и скрылись с места преступления.

Старший из обвиняемых, воспользовавшись указанными данными, получил доступ к мобильному приложению банка потерпевшего и перевел 6 тысяч рублей на счета знакомых лиц.

Уголовное дело направлено в суд.

Фото: СУ СК СО