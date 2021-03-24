Бывший судья Волжского районного суда за получение взятки ответит перед судом

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Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего судьи Волжского районного суда Самарской области, обвиняемого в получении взятки.

К судье обратилась женщина с просьбой оказать помощь в досрочном освобождении мужчины, отбывающего наказание в ИК.

Судья сообщил, что в случае поступления к нему материалов дела, он примет решение об удовлетворении ходатайства об освобождение за вознаграждение в сумме от 300 до 500 тысяч рублей.

Позже судья сообщил, что указанные материалы находятся у него на рассмотрении.

Женщина, выступая в качестве посредника, получила от супруги осужденного мужчины 500 тысяч рублей для последующей передачи в качестве взятки судье. При этом она самостоятельно определила, что полученные деньги передаст судье двумя равными частями по 250 тысяч рублей. Первая половина будет передана в качестве аванса, а вторая половина после удовлетворения ходатайства об условно-досрочном освобождении.

Однако ее действия были пресечены сотрудниками Управления ФСБ России по Самарской области. После этого она дала добровольное согласие на участие в дальнейших оперативных мероприятиях и в этот же день, находясь в служебном кабинете судьи Волжского районного суда, передала ему первую часть взятки - 250 тысяч рублей.

Квалификационная коллегия судей Самарской области удовлетворила заявление судьи Волжского районного суда Самарской области о прекращении полномочий судьи.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в федеральный суд для рассмотрения по существу.