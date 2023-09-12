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Бывший самарский сотрудник ДПС вновь предстанет перед судом

12 сентября 2023 15:36
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Во время рассмотрения уголовного дела в районном суде Самары он угрожал убийством  своему сообщнику и его адвокату.

Собранные первым отделом по расследованию особо важных дел Самарской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему сотруднику ДПС и индивидуальному предпринимателю. В зависимости от роли каждого они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных  по статьям "Покушение на мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере" и "Получение взятки в особо крупном размере".

Установлено, что индивидуальному предпринимателю, в связи с осуществлением им на протяжении длительного времени трудовой деятельности в одной из коммерческих структур региона, стало известно о наличии значительных доходов общества с ограниченной ответственностью, с которым представляемая им организация состояла в договорных отношениях. Далее у него возник умысел на хищение денежных средств ООО. Принять участие в совершении указанного преступления он предложил сотруднику ДПС, который согласно распределенным ролям должен был предоставить директору ООО информацию об организованной доследственной проверки в отношении сотрудников ООО. Основанием для проведения проверки послужило заявление индивидуального предпринимателя. Затем мужчины пообещали директору вышеуказанного ООО оказать содействие в принятии решения о прекращении проверочных мероприятий за денежное вознаграждение в размере 5 миллионов рублей. После получения денежных средств, злоумышленники были задержаны сотрудниками УФСБ России по Самарской области.

Кроме того, в период с 2018 года по 2020 года сотрудник ДПС получил от двоих подчиненных в качестве взятки более 2 миллионов 600 тысяч рублей за общее покровительство и попустительство по службе.

Приговором суда индивидуальному предпринимателю назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, а бывшему сотруднику ДПС - 8 лет 6 месяцев лишения свободы, с отбыванием в исправительной колонии строго режима.

Кроме того, во время рассмотрения указанного уголовного дела в районном суде Самары, по которому бывший сотрудник ДПС на тот момент являлся подсудимым, в ходе судебного заседания он в грубой нецензурной форме высказал угрозы убийством в отношении индивидуального предпринимателя, который также участвовал в судебном следствии в качестве подсудимого и дал показания, изобличающие бывшего сотрудника ДПС в совершении покушения на мошенничество. Также были высказаны в грубой нецензурной форме угрозы убийством в отношении адвоката индивидуального предпринимателя и его близких.

В настоящее время по этим фактам в отношении обвиняемого возбудили еще одно уголовное дело, которое направили в суд, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

 

Фото:    пресс-служба СУ СКР СО

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