Бывший первый заместитель главы Тольятти оштрафован за превышение должностных полномочий

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Собранные Центральным межрайонным следственным отделом Тольятти доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему первому заместителю главы городского округа Тольятти. Он признан виновным в превышении должностных полномочий.

Установлено, что в период с сентября 2019 года по апрель 2020 года тольяттинец в нарушении земельного законодательства организовал деятельность круглосуточной автостоянки площадью 2 000 кв.м в районе улицы Есенина. Сотрудниками администрации Тольятти был выявлен факт незаконной деятельности, в связи с чем направлено в суд исковое заявление. Решением суда указанный гражданин был обязан своими силами и средствами осуществить демонтаж автостоянки. Однако предприниматель не захотел исполнять решение суда и обратился к обвиняемому с просьбой оказать содействие в принятии мер по снятию ограничений в рамках исполнительного производства и возможности продолжения его деятельности по организации круглосуточной автостоянки.

Злоумышленник, превышая свои должностные полномочия, зная о том, что не наделен правом отзыва исполнительных листов, подписал письмо об отзыве исполнительного листа и прекращении исполнительного производства и организовал его направление для исполнения в отделение судебных приставов-исполнителей.

В августе 2021 года отделом судебных приставов вынесено постановление об окончании исполнительного и о возвращении исполнительного документа – исполнительного листа взыскателю, что повлекло использование земельного участка под размещение автостоянки в нарушении действующего законодательства.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде штрафа в доход государства.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками УФСБ России по Самарской области, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

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