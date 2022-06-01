Бывший директор парка «Самарская Лука» получил 5 лет колонии за мошенничество

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Собранные доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему директору ФГБУ «Национальный парк «Самарская Лука». Он признан виновным по статьям "Мошенничество" и "Злоупотребление должностными полномочиями".

"Следствием и судом установлено, что в период с 2013 года по 2018 год осужденный совершил хищение денежных средств нескольких коммерческих организаций на сумму свыше 10 миллионов рублей, путем обмана и злоупотребления доверием, присвоив денежные средства, перечисляемые организациями в качестве спонсорской помощи на основании договоров на безвозмездную благотворительную деятельность", - сообщили в пресс-службе СУ СКР СО.

Судом мужчине назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.

Фото: СУ СКР СО