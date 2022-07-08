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Бывшего главу Главного бюро медико-социальной экспертизы СО будут судить

8 июля 2022 18:41
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Уголовное дело в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Вторым отделом по расследованию особо важных дел Самарской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего руководителя Федерального казенного учреждения «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Самарской области» и его заместителя по общим вопросам, обвиняемых в злоупотреблении должностными полномочиями.

"По версии следствия, не позднее 2016 года у обвиняемого, занимавшего на момент совершения преступления должность исполняющего обязанности руководителя учреждения, возник умысел на использование своих должностных полномочий по заключению государственных контрактов и распоряжению денежными средствами, выделяемыми из федерального бюджета, в пользу ООО «Контраст плюс», аффилированного его знакомым. С лицами из числа руководства данного общества была достигнута договоренность о размещении структурных подразделений учреждения в принадлежащих организации зданиях и помещениях на основании государственных контрактов на аренду. При этом часть помещений, передаваемых в аренду, находилась в состоянии, непригодном для эксплуатации, потребность в использовании части зданий и помещений у учреждения отсутствовала вовсе", - сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

К выполнению задуманного обвиняемый решил привлечь своего заместителя по общим вопросам, на которого были возложены функции контрактного управляющего. Он должен был готовить документацию, необходимую для заключения контрактов, размещать соответствующую информацию в Единой информационной системе, а руководитель, в свою очередь, брал на себя обязательства по подписанию указанных контрактов, осуществление приемки их исполнения и оплате.

"Таким образом между учреждением и организацией был заключен ряд контрактов на аренду нескольких нежилых зданий и помещений общей площадью до 6 000 квадратных метров, в том числе металлического ангара арочного типа. В числе прочих предметом аренды стали помещения, которые фактически Учреждению не предоставлялись, или фактически Учреждением не использовались, или были непригодны для осуществления Учреждением своих уставных целей, о чем обвиняемым было заведомо известно. В связи с необоснованной оплатой услуг, которые фактически не оказывались и в которых не имелось необходимости, в период 2016-2019 гг. федеральному бюджету был причинен ущерб на сумму более 28 миллионов рублей", - сообщили в СК.

Кроме того, обвиняемыми были подготовлены и заключены контракты на возмещение расходов по коммунальным услугам и услуг по хозяйственному обслуживанию и техническому содержанию помещений, на основании которых были необоснованно оплачены услуги  на общую сумму более 14 миллионов рублей, которые в соответствии с ранее заключенными контрактами на аренду должны были оказываться за счет арендодателя.

Так же, в январе 2018 года обвиняемыми была подготовлена заявка на выделение бюджетных ассигнований на приобретение объектов недвижимости для размещения структурных подразделений учреждения с указанием заведомо несоответствующих действительности характеристик объектов, предполагаемых к приобретению и находящихся в пользовании учреждения по вышеуказанным контрактам на аренду. На основании данных документов учреждению были доведены лимиты бюджетных обязательств на приобретение объектов недвижимости на общую сумму 390 миллионов рублей.

В целях освоения указанных денежных средств обвиняемыми была осуществлена процедура закупки у единственного поставщика, по результатам которой у знакомой обвиняемых – бывшегоучредителя ООО «Контраст плюс», вышедшей из состава Общества, были приобретены 10 объектов недвижимого имущества на указанную сумму. При этом в число приобретенного имущества входило складское помещение, фактическая потребность в использовании которого у учреждения отсутствовала, а общая сумма завышения цены контракта составила более 238 миллионов рублей.

В рамках расследования следователем выполнен значительный объем работы: объем уголовного дела составляет более 100 томов, допрошено более 150 свидетелей, проведены многочисленные экспертизы по определению рыночной стоимости объектов недвижимости.

Уголовное дело в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

 

Фото:    pxhere

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